Mor un motorista de 42 anys en una sortida de via a Sant Martí Sarroca, a l’Alt Penedès

Un motorista de 42 anys va morir anit en una sortida de via a Sant Martí Sarroca, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’avís del sinistre es va rebre a les 23.28 hores d’aquest divendres al quilòmetre 7 de la BP-2121, a dos quilòmetres del centre de Sant Martí Sarroca i just a l’encreuament amb la BV-2151 cap a Guardiola de Font-rubí. Per causes que s’estan investigant, una motocicleta va sortir de la via sense veure-s’hi implicat cap altre vehicle. El conductor i únic ocupant de la moto, D. A. M., de 42 anys i veí de Sant Martí Sarroca, va resultar mort. Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).