La Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat demana “accions immediates” per solucionar la “saturació de les urgències”

La Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat ha demanat al Departament de Salut a través d’un comunicat “accions immediates” per solucionar la “greu situació” de la “saturació de les urgències”. Aquestes saturacions, ha alertat el col·lectiu, “perjudiquen a malalts i també als treballadors sanitaris”. La Coordinadora demana a Salut que faci “tot el que estigui al seu abast i més” per “evitar el patiment dels usuaris i malalts”. La Coordinadora recorda que, segons Salut, la saturació de les urgències “no és pitjor que altres anys”, però alerta que el que ha canviat en els últims anys és “la demanda i el perfil dels malalts”. Davant d’aquesta situació, l’entitat considera que “cal crear canals alternatius” que ajudin a “evitar aquests col·lapses”.

Per exemple, un d’aquests canals podria ser la creació de centres sociosanitaris per atendre els malalts crònics, grans i fràgils.

La Coordinadora considera que l’educació sanitària i la informació són “cabdals” per implicar els usuaris en el bon ús dels recursos, i apunten en aquest sentit a la necessitat d’explotar de manera més eficaç els centres d’assistència primària (CAP), o els centres d’urgència d’assistència Primària (CUAP).

Però alerten que “mentre això no sigui una realitat” els ciutadans estan “legitimats” per anar allà on creuen que se’ls pot ajudar a resoldre els seus problemes de salut.

També subratllen que “ajornar” les intervencions programades “no pot ser la millor solució”, perquè “en definitiva qui pateix és sempre l’usuari”.

Finalment la Coordinadora admet que el Departament de Salut és “sensible” a aquestes reivindicacions, però puntualitza que “amb això no n’hi ha prou”. I afegeix: “Cal també que actuï de manera resolutiva per minvar la greu situació actual”.