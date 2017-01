L’Amical de Mauthausen convoca la II Trobada d’Ajuntaments de la Xarxa Mai Més

Una quarantena d’ajuntaments integrants de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme, Mai Més, que impulsa l’Amical de Mauthausen i altres camps, estan convocats el proper divendres 20 de gener a la II Trobada d’Ajuntaments que tindrà lloc a la Biblioteca municipal Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet.



Aquesta segona trobada és la continuïtat de la que va tenir lloc a l’octubre del 2015 a Vilafranca del Penedès, i serà el primer acte de les jornades de memòria històrica que organitza l’ajuntament colomenc. L’objectiu és consolidar la xarxa d’ajuntaments per la memòria i la prevenció del feixisme i, a l’hora, debatre i acordar quines han de ser les línies mestres del treball per la memòria i la prevenció del feixisme des dels ajuntaments.



Per això està previst que intervinguin el comissionat per la Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Vinyes, que farà una reflexió inicial sobre les Polítiques públiques de Memòria: Què, qui, com i per què, L’alcaldessa de Santa Coloma, Nuria Parlón, que intervindrà sobre les Polítiques de Memòria i estructura municipal: l’organització municipal a Santa Coloma de Gramenet; i finalment, la regidora de cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Teresa Llorens, que parlarà sobre Politiques de Memòria i relació amb la Societat, la Comissió Municipal de memòria Històrica de Vilanova i la Geltrú.



La trobada es completarà amb diferents debats sobre les ponències, la presentació d’un document d’acord i coordinació de cara al treball futur, i es clourà amb un homenatge als deportats de Santa Coloma als jardins del Museu Torre Balldovina.