Els Bombers de la Generalitat renoven tots els uniformes i vestiran de color mostassa

Els Bombers de la Generalitat vestiran de color mostassa, com els de Califòrnia. El cos renovarà per complet els equips de protecció individual (EPI) i en el proper mes rebrà els 4.225 uniformes nous, en què el Departament d'Interior ha invertit un total de 7.803.587 euros. Els uniformes suposen un canvi en la imatge corporativa del cos en optar pel color natural de les fibres del teixit, el polibenzimidazol, i deixar enrere el to bordeus. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha destacat que "més enllà de l'estètica i el color", han buscat l'equip "més segur" i "el més acceptat pel cos". "Els nous equips són més funcionals, ergonòmics i flexibles i responen millor al risc davant un producte químic o el foc", ha afegit. La renovació dels EPI és la primera actuació prevista en el Pla estratègic 2017-2022 per al cos de Bombers.

L'elecció del color mostassa per als nous equips de protecció individual dels Bombers de la Generalitat no és gratuïta. La subdirectora general tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), Anna Martín, ha assenyalat en la presentació dels EPI aquest dijous al Departament d'Interior que han optat pel color natural de les fibres perquè "el tenyit comporta un major deteriorament" i perquè "amb un color clar és més fàcil detectar taques de risc addicional, com les d'hidrocarburs".

El nou equip ha d'aportar una major seguretat en les intervencions operatives dels Bombers. "Hem buscat quin podia ser el millor equip possible al món per als Bombers de Catalunya. La seguretat ha estat el paràmetre principal", ha afirmat Jané, que ha destacat que els uniformes són similars als que duen els bombers de Califòrnia. Un estat, precisament, que lluita pràcticament cada estiu per controlar focs de grans dimensions.

El nou equipament serà lliurat a tots els membres del cos, de tots els parcs tant funcionaris com de bombers voluntaris i de la Vall d'Aran. La distribució comença aquesta setmana i està previst completar-la en el període d'un mes. Serà aleshores, quan tots els membres del cos disposin del nou EPI, que el començaran a fer servir.

Característiques tècniques

El teixit de l'equipament, el polibenzimidazol, és ignífug, resistent i lleuger. Manté la resistència i flexibilitat després de ser exposat a les flames i incorpora barreges d'altres fibres que proporcionen una protecció tèrmica elevada amb un nivell alt de confort i durabilitat. L'uniforme també facilita l'evaporació i transpiració de la suor.

L'equipament està compost per uns pantalons, una jaqueta, un arnés integrat, la daga d'anella cosida i dos mosquetons de seguretat. Es complementa amb les botes, guants, casc i, si és necessari, botxí i equip respiratori ERA.

El nou EPI té els genolls i els colzes encoixinats i preformats tridimensionalment per afavorir els moviments dels bombers. Les espatlles també són reforçades i encoixinades. A més, porta uns tirants elàstics d'ajustament i substitució fàcil, amb més superfície per distribuir millor el pes a les espatlles.

Els punys són elàstics amb goma de seguretat i la cremallera del jaquetó és d'escapament ràpid. Els pantalons tenen un arnés integrat per fer-lo servir en treballs en alçada i una daga d'anella cosida i dos mosquetons per fer un ancoratge. Com a novetat, l'arnés incorpora un punt d'ancoratge posterior per poder realitzar una maniobra de rescat d'un bomber accidentat.

Concurs d'arrendament

El contracte dels nous equipaments ha estat adjudicat a l'empresa Elis Manomatic i inclou els serveis de neteja, manteniment i traçabilitat de tots els equips de protecció, així com la reparació i la planificació de la cura dels uniformes, incloent-hi la descontaminació i l'emmagatzematge. Cada equip es donarà d'alta en una base de dades i es vincularà a cada bomber usuari.

El concurs d'arrendament va començar amb la recepció, el juny de 2015, de 24 mostres perquè fossin valorades per un equip de 30 bombers de totes les regions d'emergències i categories en onze serveis habituals d'emergències, com pujar i baixar del camió, utilitzar l'escala extensible i les eines d'excarceració. El director general de la DGPEIS, Juli Gendrau, ha valorat aquest procés per testar els uniformes per part de diversos membres del cos. Un cop la DGPEIS va adjudicar el contracte, es va iniciar el procés de tallatge per seleccionar les mides més adequades per a cada bomber.

Uns EPI llargament reclamats

El contracte dels equips que porten els bombers actualment és del 2003 i es va fer amb les mateixes condicions que els nous uniformes, per vuit anys amb una pròrroga de quatre. Els sindicats de Bombers feia anys que denunciaven que els EPI estaven caducats i que s'havien de renovar amb urgència.

La subdirectora general tècnica de la DGPEIS ha assegurat que, quan va finalitzar el contracte dels uniformes, els resultats de la majoria d'assajos de laboratori que es van realitzar per comprovar que encara es podien utilitzar van entrar dins els paràmetres correctes. Martín ha puntualitzat que l'envelliment dels equips és molt desigual segons l'ús que se'n fa, però això sí, ha afirmat que els EPI actuals "ja han fet la seva feina".