Reobre l'Espai Jove de Ribes, a la plaça Jaume Gómez i Puig

L’Espai Jove de Ribes ha reobert les seves portes des de fa 3 mesos amb l’objectiu d’acollir totes les polítiques relacionades amb la intervenció social i cultural en l’àmbit juvenil al municipi. A més a més, al ple del 20 de desembre passat, es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics el reglament d’ús que marca els calendaris i horaris d’obertura d’aquest equipament, com s’han de dur a terme les sol·licituds per a fer-ne ús, els preus públics aplicables i les normes i funcionament dels diferents serveis que hi ha.

L’equipament es troba situat a la plaça Jaume Gómez i Puig, 4, de Ribes, i compta amb una superfície útil de 212,32 m2. A la primera planta hi ha el buc d’assaig i la cabina d’enregistrament -que es posa a disposició dels grups de música que necessitin un lloc adequat per fer els seus assajos o gravacions-, un despatx i diversos magatzems. Així mateix, també hi ha una planta soterrani i una terrassa exterior. L’aforament total és de 140 persones.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha explicat que “feia temps que aquest espai estava tancat i un dels nostres objectius és anar obrint tots aquests espais que no tenen ús o que estan tancats perquè s’han de fer rehabilitacions i, poc a poc, obrir els espais perquè hi hagi activitat tant cultural com social al municipi”.

Des de la seva reobertura el passat mes d’octubre, l’Espai Jove acull les activitats del grup jove del Centre Obert “La Casota”, on hi ha nois i noies d’entre 15 i 18 anys, acompanyats per un dinamitzador, amb l’objectiu de fomentar la participació i cohesió social dels joves del municipi. Igualment, també s’hi fan algunes activitats de l’entitat Junts en Acció, que vol millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat incorporant les activitats físiques i esportives al seu temps d’oci.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha sol·licitat suport tècnic al Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona per tal de redactar un Projecte d’Actuació municipal interdisciplinar en l’àmbit de Joventut. L’objectiu és dur a terme sessions de treball amb tots els professionals i àmbits que desenvolupen programes amb els joves, per tal de detectar quines són les necessitats concretes del nostre municipi i dissenyar activitats i accions que s’hi adeqüin. La previsió és que aquest treball es dugui a terme del gener al juny de 2017, amb l’objectiu de començar a programar accions específiques a partir de setembre-octubre de 2017.

Sobre aquest projecte, la regidora de Joventut, Noèlia López, ha anunciat que “el que es pretén amb aquest pla es que es puguin detectar totes les problemàtiques que hi ha pel que fa a la joventut del municipi i, a través d’aquesta detecció -que es farà conjuntament amb tots els agents que hi treballen com policia local, educació, el servei de joventut, mediació i serveis socials- poder establir un seguit d’accions que serveixin com a base per tal d’ajudar en aquestes problemàtiques que s’hagin detectat”.

Pel que fa a la programació d’activitats, l’Espai Jove durà a terme entre els mesos de gener i març uns tallers que, amb el títol de “Sense embuts”, tenen com a objectiu tractar amb el jovent alguns dels aspectes que més els puguin preocupar de la realitat que viuen cada dia.

El primer dels tallers va fer-se aquest dimecres 18 de gener amb el títol “La realitat no t’agrada? Hi ha persones que no t’agraden? Què hi pots fer”. La programació prevista seguirà amb “Quins beneficis té culpar a les altres persones? Quines conseqüències?” (1 de febrer), “Qui decideix com et relaciones?” (8 de febrer), “Davant d’una dificultat... què fas?” (15 de febrer), “Què fas amb el que tens? Et queixes o ho valores?” (22 de febrer), “Tens dret a decidir per tu mateix/a?” (8 de març), i “Estima la teva vida, estima el que fas, estima’t!” (15 de març). El dia 22 de març es farà la cloenda i valoració del cicle.

Totes les xerrades tindran lloc a l’Espai Jove, a la plaça Jaume Gómez i Puig, 4, de Ribes, de 18’30 a 19’30h. L’entrada és gratuïta. Per a més informació es pot consultar la pàgina web senseembuts.cat, enviar un correu a ribes@senseembuts.cat, facebook senseembuts ribes, twitter @sense_embuts o trucar al 693 849 937.