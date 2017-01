Científics del CSIC elaboren el primer catàleg de microorganismes de l'aire del metro de Barcelona

Un equip d'investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) han elaborat el primer catàleg de microorganismes de l'aire del metro de Barcelona utilitzant eines genètiques. L'article científic, publicat a ‘Indoor Air Journal’, analitza la qualitat de l'aire de les estacions de metro i de l'interior dels vagons. Es tracta d'un estudi preliminar, una primera aproximació ampliable a un seguiment a més llarg termini, per tal de conèixer les dinàmiques i fluctuacions que s'hi produeixen al llarg de l'any i a qualsevol hora del dia.

Els sistemes de metro de les ciutats són espais subterranis confinats i plens de gent, condicions que podrien tenir efectes negatius en la qualitat de l'aire. Xavier Triadó, investigador del CEAB-CSIC i autor principal de l'estudi, explica que “amb l'estil de vida actual, ens passem el 90% del temps dins d'espais tancats on l'aire podria ser un canal de transmissió d'alguns patògens”.

A l’estudi s’ha analitzat les comunitats microbianes i la presència de virus utilitzant eines genètiques. És “un primer inventari del microbioma de l'aire d'un lloc públic altament freqüentat, com és el metro”, comenta Triadó. La major part dels microorganismes trobats (10.000 bacteris per metre cúbic d'aire) són innocus per a les persones. Els bacteris d'origen humà, inclosos els que són patògens potencials, presenten una proporció per sota del 2%.

D’això se n’extreu que la xarxa de metro de Barcelona “no és un punt d'exposició de risc biològic important” i els viatgers no són la font principal de microorganismes a l'aire. Això es podria deure a l'afluència mitjana-baixa d'usuaris que hi havia en el moment dels mostreigs i a l'elevada renovació de l'aire que hi ha. Possiblement, també per aquest motiu, “la presència de virus era notablement més baixa que la detectada en altres estudis fets en centres de salut o aeroports”, afirma l'investigador del CEAB.