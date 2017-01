La Marató de Donants de Sang supera l'objectiu de les 10.000 donacions

La Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya ha superat aquest divendres al matí les 10.000 donacions, l'objectiu que s'havia marcat assolir durant tota la setmana. La iniciativa, que va començar divendres 13 de gener amb la voluntat de remuntar les reserves que havien baixat per les festes de Nadal, el fred i la grip, ha aconseguit fins a les 11 d'aquest matí 10.054 aportacions. Segons un comunicat del Banc de Sang, hi ha reserves a les neveres per a les necessitats dels hospitals pels pròxims 10 dies, un nivell que es considera òptim però que cal mantenir durant la resta de l'any per assegurar que tots els malalts tindran la quantitat que necessitin. El marcador que compta donants es tancarà a les vuit del vespre amb un acte al Banc de Sang de la Mútua de Terrassa.

El donant número 10.000 ha anat a l'Hospital Clínic de Barcelona. És Max Rubert, un barceloní A+ de 38 anys que dóna sang de manera habitual des de fa anys. La majoria dels donants, un 56%, ha anat a algun dels 12 hospitals amb Banc de Sang, mentre que el 44% restant ha anat a una de les 90 col·lectes mòbils que des de divendres 13 de gener s'han organitzat per tot el territori.

Una de cada tres persones que ha donat sang s'ha estrenat durant la Marató. Un 60% eren dones i un 30% eren menors de 35 anys.