Els investigats del Vendrell neguen els fets i demanen arxivar el cas

Els quatre veïns del Vendrell que aquest divendres han declarat davant el Jutjat d’Instrucció número 8 del municipi acusats de danys i perjudicis durant la manifestació contrària a la fundació de Respeto han negat els fets. Al llarg de prop de dues hores, els acusats han explicat a la jutgessa que es van limitar a participar a la manifestació “com molta altra gent”, i han defensat que van exercir el “lliure dret d’expressió”, segons ha relatat a l’ACN el seu advocat, Carles Perdiguero. Per aquest motiu, el lletrat ha avançat que sol•licitaran l’arxivament del cas. Per la seva part, August Armengol, regidor de Plataforma per Catalunya al Vendrell i denunciant del cas, ha emès un comunicat on assegura que la manifestació va sobrepassar la llibertat d’expressió i, a part dels delictes de danys i perjudicis, els acusa també de coaccions, amenaces, alteració de l’ordre públic, revelació de secrets i incitació a l’odi per discriminació ideològica.

Durant les seves declaracions, els quatre investigats han recalcatr que es van limitar a participar a la manifestació convocada per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) davant l’hotel de Coma-ruga on el passat 23 d’abril es celebrava l’acte fundacional de Respeto. Es tracta d’una federació política que agrupa Plataforma per Catalunya, Partit per la Llibertat i Espanya 2000, la qual va ser fermament rebutjada pels col•lectius antifeixistes amb una sorollosa protesta. “De les seves activitats el dia de la manifestació en cap moment es desprèn que hi hagi indicis de cometre cap tipus de delicte”, ha apuntat a l’ACN l’advocat dels acusats, Carles Perdiguero.

El lletrat ha assegurat que August Armengol ha variat el seu relat des del moment que va presentar la denúncia fins a l’última declaració davant la jutgessa, que l’ha citat recentment. En aquest sentit, Perdiguero ha explicat que Armengol acusa directament els quatre investigats de ser els organitzadors de la manifestació “malgrat ell [Armengol] no era present al lloc dels fets”. “És curiós que se’ls criminalitzi d’aquesta manera, fet que entenem que no correspon a un criteri judicial estricte”, ha afegit l’advocat, demanant l’arxivament de la causa.

Tant a l’entrada de les declaracions com a la sortida, a les portes dels jutjats del Vendrell els quatre investigats han comptat amb la presència del Grup de Suport dels Antifeixistes Encausats, que a primera hora del matí ha reunit una seixantena de manifestants. Abans d’entrar a declarar, un dels investigats, Josep Mañé, ha lamentat que la denúncia d’August Armengol “respon a una estratègia política basada en criminalitzar qualsevol moviment de protesta que s’oposi a les tesis de Plataforma per Catalunya”.

D’altra banda, el regidor August Armengol ha emès un comunicat defensant que la denúncia “no és per coartar els drets i llibertats dels manifestants”, sinó que respon a l’“obligació cívica” de denunciar qualsevol fet presumptament delictiu. En aquest sentit, Armengol titlla els manifestants de “radicals d’extrema dreta” i els acusa de presumptes delictes d’incitació a l’odi per discriminació ideològica, coaccions amenaces, alteració de l’ordre públic, revelació de secrets, danys i perjudicis.

Armengol basa la seva acusació en el fet que els manifestants no van comunicar legalment la seva protesta i que alguns d’ells es van desplaçar fins a casa seva on van malmetre part de l’exterior. Els investigats defensen que els organitzadors de la manifestació no van comunicar la protesta perquè fins l’últim moment no van tenir la certesa de quin era el lloc exacte on es celebrava l’acte fundacional de Respeto, el qual va ser organitzat amb absolut secretisme.