La gent gran de Cunit es queda sense el bingo de l'associació de veïns per una actuació policial

L'associació de veïns de Cunit encara no s'ha refet de l'ensurt que van patir divendres passat amb la intervenció dels Mossos d'Esquadra a la seva seu social quan estaven fent una partida de bingo. Però encara s'han espantat més quan ha trascendit a través d'una nota de premsa del cos policial que s'havien desmantellat dos bingos il·legals als municipi: "això no és una activitat per lucrar-nos ni som una màfia que es dedica al joc il·legal. Som una associació de veïns que des de 1992 organitzem els caps de setmana aquest bingo i tenim tots els permisos i el suport de l'administració local per fer aquesta activitat, com també fem cursos de balls o botifarrades populars", explica el president de l'associació de veïns Cunit-Oest, Adolfo Rodríguez.

Divendres passat, quan feia una estona que havia començat el bingo i hi havia a la sala 40 persones, una parella dels Mossos d'Esquadra de paisà van entrar al local i van clausurar l'activitat, per a sorpresa dels jugadors i dels voluntaris de l'associació que tiraven endavant l'activitat: "els hi vaig ensenyar tots els permisos, l'autorització de l'Ajuntament i de la Delegació Territorial de la Generalitat, i es van limitar a dir-nos que l'autorització que teníem ja no era vàlida, però no ens vam dir quina llei o reglament havia canviat per procedir al tancament de l'activitat", apunta Rodríguez.

L'import del premi de la línia és de 2,50 euros i el bingo és de 10,50 euros: "ens vam prendre els cartrons del bingo, la recaptació de la tarda que eren 10 euros i l'ordinador amb el que fem el joc", explica el president de l'associació, que assegura que ja ha parlat amb la Generaltiat per intentar desencallar aquesta situació però que de moment el bingo ha quedat tancat.

Adolfo Rodríguez lamenta la situació que està visquen l'associació de veïns i els seus col·laboradors: "creiem que la reacció dels Mossos d'Esquadra va ser poc reflexiva i va tenir molt poca sensibilitat. Som tot gent gran i no entenem aquesta actuació". De moment, aquest cap de setmana tampoco hi haurà bingo al centre cívic de Cunit, però els veïns esperen poder recuperar la normalitat ben aviat: "és una activitat que atreu molta gent gran del poble, és un punt de trobada dels veïns, no hi ha cap afany lucratiu, l'únic que ens permet el bingo és recaptar diners per poder proposar més activitats gratuïtes per als veïns", puntualitza Rodríguez.