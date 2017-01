Cubelles demana a la Generalitat l’obertura del servei d’urgències 24 hores al CAP

L’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor de Salut, Josep M. Hugué, van rebre la visita al Consistori del gerent de la regió sanitària Barcelona de l’àmbit metropolità de CatSalut, Joan Puigdollers, a qui van traslladar les qüestions sanitàries que preocupen al Govern municipal.



A banda de servir per conèixer l’enllaç polític de més proximitat entre l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, la trobada va permetre posar damunt la taula les peticions d’àmbit local i comarcal. El Govern municipal ha reiterat la necessitat d’ampliar el servei d’urgències que ofereix el CAP Cubelles a una atenció continuada les 24 hores, així com la millora de l’espai exterior del centre ambulatori. Joan Puigdollers va informar que el Departament de Salut està plantejant la revisió dels criteris a l’hora de determinar quins centres d’atenció primària s’està oferint i a quins nous centres caldria ampliar aquets servei. En aquest mateix sentit, s’ha reclamat major celeritat en les substitucions dels professionals als centres ambulatoris que es tradueixi en un millor servei als usuaris.



Per a la millora de l’atenció sanitària que rep la ciutadania de Cubelles, Fonoll i Hugué també han demanat tornar a tenir servei de farmàcia de guàrdia 24 hores i la millora de l’assistència pediàtrica a nivell comarcal amb atenció continuada els caps de setmana i festius centralitzat en un CAP de la comarca del Garraf. Aquesta petició respon a la voluntat municipal de descongestionar la pressió a les urgències mèdiques que rep l’hospital de Sant Camil de Sant Pere de Ribes, centre hospitalari comarcal de referència. En la mateixa línia, el Govern municipal ha plantejat que s’estudiï la implantació del sistema d’hospitalització domiciliària que està donant bons resultat a d’altres comarques de Catalunya.



Fonoll i Hugué també van transmetre la voluntat local de trobar finançament per part de la Generalitat que esdevingui en la planificació i construcció del nou hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú, sense detriment de seguir invertint en el manteniment dels serveis actuals. El gerent de la regió Barcelona de CatSalut, va informar dels contactes iniciats entre el Consorci Sanitari del Garraf i el Consorci Hospitalari de l’Alt Penedès amb el Departament de Salut per fusionar-se en un sol ens públic participat majoritàriament per la Generalitat de Catalunya.



El Govern municipal ha mostrat la satisfacció per la reunió celebrada el passat dijous, amb una actitud molt receptiva i a les demandes expressades pels representants municipals als gestors de CatSalut al territori.