Detingut un jove per robar elements ornamentals dels panteons del cementiri de Sitges

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Vilanova i la Geltrú van detenir, el dijous 26 de gener un jove per la seva presumpta participació en dos robatoris amb força en el cementiri de Sitges. El detingut, de 24 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Gavà.



La investigació es va iniciar quan la nit del 12 de gener es va produir un primer robatori d’elements ornamentals en el cementiri de Sitges. L’autor del robatori va sostreure ornaments de bronze i llautó dels grups escultòrics que decoren els panteons del cementiri.



Els més afectats són els panteons dels anomenats indians, sitgetans emigrats als segles XVIII i XIX a Amèrica, principalment a Cuba i les Antilles, on van fer fortuna i, una vegada retornats es van caracteritzar per les notables residències que es van fer construir al Garraf, així com pels panteons on finalment eren enterrats a la seva mort.



Els investigadors de la comissaria del Garraf van centrar les seves investigacions en localitzar les peces sostretes, molt característiques i, poc després, van localitzar a una deixalleria de Gavà peces i cadenes sostretes en aquell primer robatori a Sitges.



Les comprovacions realitzades al voltant del jove que havia venut aquestes peces a la deixalleria van demostrar que ho havia fet en repetides ocasions, des de l’octubre de l’any passat, fet que fa pensar que feia temps que realitzava aquesta activitat il·lícita a diferents cementiris. Hores d’ara, s’ha pogut comprovar que el cementiri de Mataró també va patir robatoris pel mateix autor.



El segon robatori en el cementiri de Sitges es va produir la nit del 22 de gener i també va sostreure peces de les mateixes característiques. En aquesta segona ocasió, els investigadors van detenir el jove tot just quan sortia de vendre les peces sostretes a la mateixa deixalleria de Gavà, fet que, afortunadament va permetre recuperar gran part de les peces sostretes.



Tenint en compte les característiques especials d’aquest tipus de robatoris, al jove també se li ha imputat un delicte contra el respecte als difunts, ja que per poder apropiar-se dels objectes i arrencar-los de la seva ubicació original, va malmetre diversos panteons.



Cal destacar que els elements sostrets eren venuts pel jove a pes a la deixalleria sense tenir en compte que, alguns d’ells, principalment les peces de bronze sostretes, formaven part de grups escultòrics de gran valor artístic, fins i tot algun d’ells catalogat com a bé d’interès cultural.



El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció de Gavà i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



La investigació continua oberta per tal de comprovar la seva implicació en altres fets similars en diversos punts del territori.