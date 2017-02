Busquen voluntaris per estudiar els beneficis de la planta de cúrcuma en el dolor articular del genoll

La unitat de nutrició i salut del centre tecnològic Eurecat -membre de Tecnio- busca una seixantena de voluntaris per estudiar els beneficis de la planta de cúrcuma sobre el dolor lleuger i moderat de les articulacions de genoll, una patologia que afecta entre el 10 i el 40 per cent de la població adulta. Concretament, els experts volen saber si l'extracte d'origen vegetal de la planta 'Curcuma Longa' té un efecte positiu agut -d'efecte en pocs dies- en pacients que pateixin dolències de genoll. Segons la doctora Rosa Solà, cap d'estudis amb intervenció en humans d’Eurecat, trobar "un producte natural i eficient per pal·liar el dolor de genoll" permetrà "reduir els efectes secundaris" dels tractaments actuals i té "un especial interès" donada "l’alta demanda" per tractar "aquest tipus freqüent de dolor". El projecte es durà a terme a les instal·lacions d'Eurecat a Reus.

Segons s'informa des d'Eurecat, s'estudiaran els efectes de l'extracte 'B-TURMACTIVE', basat en extracte de cúrcuma, entre 64 voluntaris d'entre 18 i 65 anys, que hauran de prendre el producte durant set dies i sotmetre's a un seguiment telefònic i tres visites, inclosa la preselecció. L'estudi implica una intervenció aleatòria.

S'assignarà el tractament i el placebo de manera aleatòria i amb un procediment doble cec, on investigador i voluntari desconeixen el tractament que estan rebent. S'ha habilitat el correu electrònic estudis@ctns.cat i el telèfon 636 944 723 perquè les persones que vulguin participar en l'estudi s'inscriguin com a voluntaris o consultin els seus dubtes.

'B-TURMACTIVE' és un extracte de 'Curcuma longa' desenvolupat per l'empresa Plantas Medicinales de Cataluña -Plameca-, que promou el projecte. La formulació de 'B-TURMACTIVE' està basada en dues fraccions, la hidrosoluble i la de curcuminoids, que té beneficis antiinflamatoris, a banda de Vitamina C. Segons Eurecat, aquesta composició permet reunir les mateixes propietats que a la planta original.

Des d'Eurecat s'afegeix que fins ara, els estudis clínics sobre l'ús de cúrcuma com a agent antioxidant, antiinflamatori, analgèsic, antimutagènic i anticancerigen s'havien centrat en la fracció de curcuminoids. Aquest estudi, segons aquest centre tecnològic, permetrà veure l'efecte combinat dels dos agents i desenvolupar un producte més efectiu amb menors efectes secundaris.

