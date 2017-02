L'Observatori de Violència vers els Animals premien els Mossos del Garraf per recuperar un gos robat

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació del Garraf van rebre el guardó a l’actuació per a la protecció dels animals per part de l’Observatori de Violència envers els Animals el dijous 26 de gener a Alcalá de Henares (Madrid). El motiu és l’exitós treball d’aquesta unitat que va localitzar un gos vellet que havia estat sostret a l’aparcament d’un hospital de Sant Pere de Ribes.



L’Observatori de Violència envers els Animals va realitzar l’entrega del guardó per als serveis policials dintre dels I Guardons Policials per a la Protecció Animal. L’objectiu d’aquests guardons es realitzar un reconeixement públic als serveis policials d’àmbit estatal i als centres oficials de formació d’aquests serveis, l’actuació dels quals hagi estat mereixedora de distinció.



El mes de novembre del 2015 es va produir un robatori amb força a l’interior d’un vehicle estacionat al pàrquing d’un hospital de Sant Pere de Ribes. Les víctimes eren una família de Girona que s’hauria apropat a l’hospital per a fer una visita a un familiar ingressat. Els lladres es van emportar diversos objectes de l’interior del vehicle i un gos de raça Yorkshire.



Gràcies a les dades aportades per diversos testimonis i la tasca investigadora de la Unitat d’Investigació del Garraf, els agents van localitzar el gos cinc dies més tard, en uns horts de l’Hospitalet de Llobregat i van detenir els autors dels fets.



Finalment, els investigadors van retornar el gosset, de nom Punki, sa i estalvi als seus amos.