Francesc Sánchez surt en llibertat després de ser detingut en el marc de l’operació Pika

L’exdirigent de CDC Francesc Sánchez, detingut en el marc de l’operació Pika, ha sortit en llibertat de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona poc abans de les dues de la tarda d’aquest divendres. Sánchez ha explicat que s’ha acollit al seu dret de no declarar perquè no sap de què se l’acusa, tot i que coneix “perfectament el procés judicial que s’està portant a terme” en relació al cas del 3%. “No tinc res a amagar i em poden investigar de dalt a baix. Estic tranquil de la meva actuació com a polític i ara com a advocat de Convergència”, ha assenyalat. Sánchez ha evitat valorar, ara per ara, les circumstàncies i el context en què s’ha produït l’operatiu, si bé ha afirmat que “en el context que estem vivint no m’estranya res”. En relació al judici de dilluns pel 9-N, ha opinat que “cada vegada que hi ha una actuació passen coses com aquestes”.

L’exdirigent de CDC s’ha mostrat predisposat a col·laborar amb la justícia perquè no té “res a amagar”. Sánchez ha explicat que aquest dijous els agents van registrar el seu domicili durant gairebé una hora, un tràmit durant el qual els agents van consultar alguns papers i es van endur el seu ordinador i el seu telèfon mòbil. L’exdirigent del partit ha afirmat també que la Guàrdia Civil li ha prestat un “tracte exquisit”.