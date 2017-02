El projecte Oliclaki de les escoles vilanovines permet reciclar 9.300 litres d'oli usat

37 piscines olímpiques, que equival a uns 93.730.000 litres, és el volum d'aigua que s'ha evitat contaminar en els tres anys del projecte OLICLAKI. A Vilanova i la Geltrú, 11 escoles van implementar aquesta iniciativa, que consistia a ser un punt de recollida d'oli, com a part dels seus programes d'educació mediambiental al curs 2013/2014, en el marc del Projecte Agenda 21 Escolar i impulsat pel servei de medi ambient i sostenibilitat de l'Ajuntament.

En aquesta iniciativa han participat un total de 2.500 famílies de les escoles Pompeu Fabra, El Cim, Escola Sant Bonaventura, Pia de VNG, Divina Providència, Canigó, L'Arjau, Cossetània, Sant Jordi, Ítaca i Santa Teresa de Jesús, així com tots els centres de secundària adscrits a la Xarxa d'Escoles Agenda 21.

Durant aquests tres cursos escolars s'han recollit un total de 9.300 litres d'oli usat, amb una mitjana de recollida de 3.000 litres per curs. Aquest gest ha suposat uns 12.150 kilograms de CO2 menys emesos a l'atmosfera. L'oli reciclat de les escoles ha estat reutilitzat per fer biodièsel.

L'objectiu d'aquest projecte no ha estat només conscienciar sobre la necessitat de reciclar; sinó també, fer que els estudiants siguin conscients de quines conseqüències ambientals tenen els actes quotidians i com poden influir a reduir la despesa d'energia, així com les emissions de CO2 a l'atmosfera. Amb aquesta experiència vivencial es busca que l'alumnat prengui consciència de la importància de no abocar per l'aigüera els olis usats de la cuina.

Aquesta iniciativa serveix de suport a altres projectes d'educació ambiental que s'estan portant a terme a les escoles dins l'Agenda 21 Escolar. Aquest programa és l'encarregat de coordinar, desenvolupar, sensibilitzar i conscienciar sobre l'educació medi ambiental, mitjançant accions i activitats en el que participen la totalitat dels centres educatius de la ciutat.