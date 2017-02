L’Institut Joaquim Mir de Vilanova participa en el projecte ‘La maleta de les famílies’

L'IES Joaquim Mir ha estat el primer centre de secundària i Batxillerat de VNG en participar de la iniciativa ‘La maleta de les famílies', el passat 31 de gener. Aquest projecte proposat per la Diputació de Barcelona i en el que col·labora el Servei d'Educació de l'IMET, busca fomentar el paper de les famílies en l'acompanyament dels seus fills durant les transicions educatives, així com contribuir a potenciar una xarxa de relacions i col·laboració entre els ajuntaments i els centres educatius.

El programa està basat en una experiència implementada a França, anomenada ‘La Mallette des Parents', aquesta iniciativa va ser considerada com a una bona pràctica per la Comissió Europea i ha generat impactes molt destacats sobre les taxes d'abandonament escolar prematur en aquest país.

La xerrada ‘Orienta't en família', va ser la primera activitat programada a l'Institut Joaquim Mir, dins La maleta de les famílies. Que va assolir un alt nivell d'assistència per part de les famílies del centre. Aquesta sessió pretenia donar eines per afrontar un bon procés orientador per a la presa de decisions i conèixer les diferents opcions d'estudis en finalitzar l'etapa educativa. La jornada va anar a càrrec d'Eva Ferraz, dedicada a la informació juvenil i a l'orientació professional, llicenciada en psicopedagogia i graduada en patologies del llenguatge.

El projecte es completa amb els tallers grupals, que es realitzaran durant els pròxims dies amb l'objectiu d'oferir eines i recursos d'orientació reforçant el paper dels pares i mares en el procés de tria d'opcions educatives dels fills i filles. El programa acaba amb un seguit de tutories individuals per tal d'incidir en aspectes més individuals. Enguany, només va participar d'aquesta iniciativa l'Institut Joaquim Mir, però es pretén que a partir del curs vinent se sumin la resta de centres de la ciutat.