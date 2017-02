Detinguts dos joves com a presumptes autors de la crema intencionada de tres vehicles a Vilanova

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Sitges van detenir, el dissabte 4 de febrer, dos homes per la seva presumpta participació en un delicte de danys i en un delicte d’incendi. Els detinguts, de 21 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de l’Hospitalet de Llobregat.



Els fets van tenir lloc el mateix dia pocs minuts abans de les 21.00 hores quan un veí va alertar la policia d'una explosió i el posterior incendi de tres turismes a la via pública. Poc després, la virulència de l’incendi va fer que es veiés afectada pel foc la façana d'un immoble al carrer València de la localitat de Vilanova i la Geltrú.



Les patrulles de seguretat ciutadana desplaçades fins al lloc de l’incendi van comprovar com, efectivament, els vehicles havien patit importants danys materials, així com que cap persona havia pres mal.



Les primeres informacions recollides en el lloc dels fets van permetre als mossos treballar sobre la certesa que l’incendi dels vehicles havia estat provocat, i que els autors, dos homes encaputxats, havien fugit en un turisme, del qual tenien marca, model i placa de matrícula completa.



Amb la informació recollida es van establir els controls de pas i de tancament destinats a localitzar i interceptar el vehicle. Poc després, al voltant de les 21.30 hores, es va localitzar l’automòbil quan circulava per la C-32, sentit Barcelona, i els mossos finalment el van aturar en el peatge del Garraf.



A l’interior del vehicle interceptat hi havia dos homes i en l’escorcoll del turisme es van localitzar els materials susceptibles d’haver estat emprats en els incendis provocats, així com d’altres destinats a ocultar la identitat dels autors i no deixar empremtes en el lloc de l’incendi, motiu pel qual es va procedir a la detenció dels dos homes com a presumptes autors d’un delicte de danys i d’un delicte d’incendi intencionat.



La investigació resta oberta per tal d’aclarir els motius de l’incendi intencionat així com la presumpta implicació de més persones en aquests fets.



Els detinguts, amb sis antecedents anteriors, actualment en seu policial, passaran en breu a disposició judicial.