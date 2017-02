Manifestació davant de la Guàrdia Civil de Vilanova per demanar justícia per les morts del Tarajal

Manifestació davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Vilanova per demanar justícia per les morts del Tarajal. CUP

Prop d'un centenar de persones s'han manifestat aquest vespre a Vilanova i la Geltrú per demanar justícia per les morts del Tarajal, tres anys després de la tragèdia. 15 immigrants van perdre la vida en aquesta platja de Ceuta el 6 de febrer del 2014 quan intentaven arribar nedant a territori espanyol després que la Guàrdia Civil utilitzés material antidisturbis, com bales de goma i pots de fum, per dissuadir-los quan encara eren al mar. La manifestació, que ha tingut el suport de l'Ateneu Vilanoví, l'Assemblea pels Drets Socials i la CUP, entre l'altres col·lectius, s'ha fet davant de la caserna de la Guàrdia Civil entre importants mesures de seguretat. Fins a sis dotacions dels Mossos d'Esquadra vigilaven els manifestants, quan han tallat la carretera davant de la caserna durant una mitja hora per demanar justícia per les 15 morts.

Ara fa un any es va estrenar el documental 'Tarajal. Desmuntant la impunitat de la frontera sud', un film dirigit pel codirector de 'Ciutat Morta' Xavier Artigas, que denuncia l'arxivament del cas, sense que s'hagi depurat cap responsabilitat policial ni política. Aquest documental ha estat realitzat per la productora Metromuster, per encàrrec de l'Observatori DESC, que és una de les acusacions populars de la causa i ha col·laborat estretament en les tasques d'investigació i documentació.