Dos detinguts a Olivella que tenien una plantació de marihuana al pàrquing de casa

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació del Garraf van detenir a Olivella el divendres 3 de febrer dos homes marroquins, de 34 i 37 anys, i veïns de Mataró com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric.



La investigació es va iniciar el mes de novembre quan els investigadors van sospitar que hi podria haver una plantació de marihuana als baixos d’una casa situada en una de les urbanitzacions d’Olivella.



El divendres 3 de febrer els agents van realitzar una entrada i registre a la casa, autoritzada pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Vilanova i la Geltrú. A l’interior del domicili, concretament al pàrquing, els investigadors van localitzar abundant material pel cultiu indoor de marihuana: 1.100 tests amb terra vegetal, 49 làmpades de sodi de 600 watts, 13 aparells d’aire condicionat i un sistema de filtrat i extracció d’aire que permet reduir l’olor de la plantació cap a l’exterior. A més a més, van confiscar aproximadament uns 11 kilograms de cabdells de marihuana que ja s’havien recollit i que estaven assecant-se en unes safates de grans dimensions.



Els tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que la casa disposava d’una escomesa il·legal procedent del carrer i que no estava facturada per la companyia.



Davant les evidències, els agents van detenir els dos homes que estaven a càrrec de la plantació i que en aquell moment es trobaven a l’interior de la casa per un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.



Els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Vilanova i la Geltrú que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Els investigadors no descarten la participació d’altres persones, motiu pel qual la investigació continua oberta.