Les preinscripcions escolars per al curs 2017-2018 començaran el 23 de març, segons ha informat aquest dimecres el Govern de la Generalitat. La resolució es troba en tràmit de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Del 23 de març al 4 d'abril s’obrirà el termini per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Del 23 de març al 7 d'abril tocarà als ensenyaments professionals de música i dansa. Del 2 al 12 de maig serà el torn de les llars d'infants. Del 16 al 24 de maig s’obrirà termini per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. Del 15 al 26 de maig tocarà als programes de formació i inserció.

Altres terminis són l’establert per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, del 25 al 31 de maig; el dels ensenyaments esportius, del 16 al 29 de maig; el dels ensenyaments d'educació d'adults, del 19 al 27 de juny; el del curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, del 3 al 7 de juliol –en aquest cas excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari-; el del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, del 3 al 7 de juliol; el dels cursos extensius i el del primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes, de l'1 al 5 de setembre, i el dels cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral, del 15 de maig al 5 de juny.

Pel que fa als ensenyaments artístics superiors, el Departament d’Ensenyament explica que els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

I en el cas de les llars d’infants, des de la Generalitat es matisa que els ajuntaments que en tenen delegades les competències poden establir un calendari propi i que, per tant, en aquests casos caldrà consultar-ho directament.