Detingut a Sitges el membre d'una organització criminal que comprava objectes robat per revendre'ls

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal adscrits a l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut sis membres d'una organització criminal dedicada a la compra de productes sostrets per revendre'ls posteriorment dins i fora de l'Estat espanyol. Fa dues setmanes, es va fer l’escorcoll i detenció d’un home paquistanès a Sitges en relació a l’organització criminal que feia recaptació d’objectes sostrets.



Al mes de novembre, fruit d'una investigació els Mossos van detectar que a Barcelona s'havia establert un grup dedicat a la compra d'objectes procedents de furts i robatoris a la via pública i de robatoris amb força a domicili per després tornar-los a vendre de forma directa o exportar-los fora del país.



Els investigadors van poder acreditar que estaven perfectament organitzats i que cadascun dels membres tenia un rol ben definit. El líder era l'encarregat de prendre la decisió final de les compres i de fixar els preus de venda i tenia un home de confiança que, a més, era l'encarregat de la seva seguretat personal i de la resta dels membres del grup. En un nivell inferior hi havia els captadors, la funció dels quals era buscar possibles venedors d'objectes sostrets. Finalment, en un escalafó inferior, hi havia els que els venien de forma directa o els exportaven.



La compra dels productes la feien a la via pública, en el domicili d'un dels detinguts o des d'un locutori del districte de Ciutat Vella de Barcelona. En un mes el grup va adquirir 700 productes, tots ells d'origen il·lícit, que posteriorment venien directament a tercers i per fer-ho utilitzaven el locutori o ho feien al carrer directament. Sempre venien els productes amb preus per sota del de mercat o els enviaven a altres països, principalment a Algèria i els Emirats Àrabs Units.



El dia 23 de gener es van realitzar entrades i escorcolls en tres domicilis de Barcelona, als districtes de Sants, Ciutat Vella i l'Eixample, una en un domicili de Sitges i un altre en un locutori de Ciutat Vella. Durant l'operació es van detenir els sis principals membres de l'organització i es van recuperar 115 telèfons mòbils, la majoria de gamma alta, 4.300 € en metàl·lic, joies, perfums i altres aparells electrònics.



La major part del material recuperat havia estat sostret en dies anteriors, ja que als productes més atractius o amb més sortida al mercat negre els donaven ràpidament sortida per venda directa a Barcelona. La resta els enviaven fora del país per servei de missatgeria.



Els detinguts, d'edats compreses entre els 30 i els 40 anys i de nacionalitats algeriana, pakistanesa, i marroquina, van passar a disposició judicial el dia 25 de gener. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



L'operació continua oberta i no es descarten més detencions