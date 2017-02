Es manté l'alerta per mala mar a tot el litoral central i nord avui

Protecció Civil de la Generalitat manté l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya INUNCAT pel temporal marítim amb fort onatge i mar de fons de component est que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que segueixi afectant avui a tot el litoral central i nord amb onades que poden superar els 2,5 m (maregassa). Es preveu que l’episodi s’allargui fins demà dimecres a la costa de l’Empordà.



Segons dades de l’SMC, les darreres hores s’han registrat onades de 2,4 metres a Tarragona (amb un pic màxim de 4,73 metres aquesta matinada) i de 2,71 metres a Barcelona (amb un pic màxim de 6,15 metres aquesta matinada). Ahir es van assolir els 6,8 m d’onada màxima a la boia situada front al cap de Begur, 4,4m a la de Barcelona i 2,98 m a la de Tarragona.



Pel que fa les dades d’acumulacions de pluja, destaquen els 87 l/m2 a Molló (Ripollès), 71 l/m2 a Boí (Pallars Jussà) i 60.4 l/m2 a Cadí Nord (Cerdanya).



L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha informat de diferents increments de cabal dels rius a conseqüència de les pluges:



- El riu Ter al seu pas per Ripoll porta un cabal alt.

Protecció Civil demana que es tingui prudència i s’eviti circular o creuar en els accessos a la llera del riu, guals i punts baixos als municipis de: Ripoll, Les, Lloses, Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora, Orís, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, Les Masies de Voltregà, Manlleu, Gurb, Les Masies de Roda, Roda de Ter, Tavèrnoles, Santa Maria de Corcó i Tavertet.



- El riu Fluvià a Esponellà porta un cabal alt.

Les precipitacions d’avui a l’Empordà estan fent créixer el riu Fluvià, a Esponellà.

Protecció Civil demana que es tingui prudència i s’eviti circular o creuar en els accessos al riu en els municipis de: Cabanelles, Vilademuls, Navata, Pontós, Bàscara, Garrigàs, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Sant Miquel de Fluvià, Ventalló, Torroella de Fluvià, L’Armentera i Sant Pere Pescador.



- Sobreeiximent de l’embassament de Foix.

En aquests moments l’embassament de Foix està sobreeixint 0,5 m3/s, donat que aquesta nit ha plogut aquest cabal es podria veure incrementat. Cal evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell a la zona propera.



- El riu Llobregat al seu pas per Guardiola de Berguedà porta un cabal alt.

Cal vigilar els accessos a la llera del riu, guals i punts baixos als municipis que es troben per sobre de l’embassament de la Baells: La Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà i La Nou de Berguedà.



El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la Generalitat ja ha fet arribar aquesta informació als municipis afectats.



Barcelona manté en alerta el seu Pla d’Autoprotecció Municipal per inundacions, i en concret pel protocol d'estat de la mar, i el municipi de Cardona ha posat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) en pre-alerta per risc d’inundacions.



Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Pel que fa al temporal marítim recordeu que les onades poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, sigueu prudents. Encara que hi hagi diverses onades d’una mateixa alçada, una pot ser més gran que les altres i arrossegar-vos mar endins. Eviteu anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades i no us poseu en perill ni a vosaltres ni a qui us estigui acompanyant.



Trobareu tots els consells als webs interior.gencat.cat/inundacions i podeu fer seguiment de les incidències en aquest episodi d’onatge al compte de Twitter @emergenciescat i a la pàgina de Facebook.com/emergenciescat.