Els cossos d’emergència alerten dels riscos del recorregut de les rues de carnaval de Sitges

Els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i els Bombers de la Generalitat han emès un informe desfavorable que desaconsella el recorregut de les rues del Carnaval de Sitges ideat per a aquest any. A diferència d’edicions anteriors, els organitzadors i l’Ajuntament preveuen iniciar les rues de diumenge 26 i dimarts 28 al passeig de la Ribera en lloc del Cap de la Vila, si bé sí que es preveu que el recorregut s’endinsi cap al nucli antic en el seu tram final. Tot i que els itineraris guanyen presència a primera línia de mar i donen resposta així al reclam que durant anys han fet els cossos d’emergència, el fet que mantinguin una part per carrers estrets no satisfà la policia. Per aquest motiu, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i els Bombers no han donat de moment el vistiplau als recorreguts, ja que alerten que seguiria havent dificultats d’accés dels vehicles d’emergències en cas que es produís un accident.

L’informe signat per primer cop de forma conjunta entre Mossos, Policia Local i Bombers –fins ara s’havien fet informes individuals- s’ha elevat a Protecció Civil, que és el cos responsable de signar el Pla d’Autoprotecció (PAU), on es determinen els protocols a seguir en cas d’emergència i s’estipula qui són els responsables de l’esdeveniment. Sense l’aval dels cossos d’emergència, queda en dubte si Protecció Civil signarà el Pla. Fonts policials han assegurat a l’ACN que el Carnaval es podria celebrar encara que no hi hagués el PAU signat, tot i que és aconsellable disposar d’aquest document, ja que estableix tots els procediments que cal seguir si es produeix un accident.

Tot i que els canvis introduïts al recorregut d’aquest any estan consensuat entre l’Ajuntament, la Comissió del Carnaval i també s’han traslladat a les carrosses participants, els Mossos d’Esquadra insisteixen en demanar que es canviï encara més. Si bé admeten que hi ha hagut una “millora” respecte els anys anteriors, el cos policial defensa la importància de dissenyar un recorregut exclusivament lineal a través del passeig Marítim i passeig de la Ribera, ja que així es facilitaria l’actuació dels cossos d’emergència davant de qualsevol accident.

Per la seva part, l’Ajuntament –responsable de l’esdeveniment- ha explicat que presentarà al•legacions a l’informe emès per la policia i els Bombers, per tal de resoldre les qüestions que han suscitat el posicionament contrari als recorreguts i aconseguir el suport dels cossos d’emergència i Protecció Civil. A falta de dues setmanes per l’inici del Carnaval, previst pel 23 de febrer, l’Ajuntament confia arribar a un consens a curt termini. En última instància, si no, aquestes qüestions hauran de quedar resoltes el 22 de febrer, quan hi ha prevista la Junta Local de Seguretat del Carnaval.

El consistori sitgetà no ha donat més detalls de l’assumpte, i ha apuntat que el govern explicarà la situació de les negociacions aquest dimarts a la tarda, coincidint amb la presentació oficial del programa i cartell del Carnaval d’enguany.