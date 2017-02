EIX DIARI participarà a la sessió de treball del Clúster Audiovisual de Catalunya

L'Agència Pública d'Innovació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Neàpolis acull dilluns vinent, 20 de febrer de 2017, la celebració d'una jornada de treball del Forum Digital Media que convoca periòdicament el Clúster Audiovisual de Catalunya. La sessió que es farà a la capital del Garraf es planteja com un workshop i se centrarà en els trets diferencials de les start ups creatives. Entre els empreses convidades hi ha EIX DIARI. Es tracta de plantejar els reptes a debatre i conèixer quines són les característiques pròpies del negoci de les indústries creatives i les seves necessitats específiques.

A l'hora d'organitzar aquesta jornada s'ha comptat amb la col·laboració de Neàpolis i amb el coneixement sobre el sector creatiu i d'empreses audiovisuals presents a VNG i al territori. Així entre algunes de les empreses que dilluns explicaran la seva trajectòria i trets diferencials hi ha Spotlio, empresa de tecnologia mòbil; Catalonia Film School, escola de cinema i televisió que imparteix graus en cinematografia, graus Arts Escèniques, Màsters i Postgraus en Cinematografia Digital i Continguts Transmedia; TN Produccions, productora de l'Alt Penedès.

La presentació de la jornada de treball, a càrrec de la quarta tinenta d'alcaldia i regidora d'Innovacio i TIC, Ariadna Llorens, i el director del Clúster Audiovisual de Catalunya, Joan Rosés, serà el punt de partida d'aquest fòrum on s'abordaran qüestions específiques del negoci audiovisual i creatiu que difereixen d'aspectes que són propis d'altres models de negoci. En aquest sentit, temes com la gestió dels drets d'autor; la producció i exhibició; els canals de venda o les possibilitats de subvenció a productes culturals, entre d'altres, són fonamentals en aquest tipus de negoci i per tant les start ups o empreses emergents han de contemplar-ho.

Les sessions de treball del Fòrum Digital Media són una iniciativa del Clúster Audiovisual de Catalunya, del qual Neàpolis en forma part juntament amb productores d'àmbit nacional, televisions d'àmbit local i nacional i empreses audiovisuals del país.