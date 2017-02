Detinguts dos homes al Vendrell enxampats fent intercanvi de drogues a la Muntanyeta

Dijous, a la tarda, a la zona de la Muntanyeta, agents de la Policia Municipal van detectar que entre els ocupants de dos vehicles es feia algun tipus d’intercanvi. Quan els vehicles van iniciar la marxa, els agents van decidir seguir el vehicle que van intuir que podia portar alguna substància il·lícita i el van interceptar al c/ Cep.



Durant l’escorcoll, van trobar substàncies psicotròpiques, diners en efectiu fraccionat i diversos telèfons mòbils, indicis suficients per procedir a la detenció dels dos ocupants per un presumpte delicte contra la salut pública. A més, un d’ells tenia una ordre de cerca i detenció per un jutjat.



Es va immobilitzar el vehicle i els detinguts es van traslladar a les dependències de la Policia Municipal per fer les diligències corresponents i es van posar a disposició judicial.



En total, es van intervenir 14 paperetes de cocaïna, 6 de haixix i 734 euros en metàl·lic.