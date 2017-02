Protecció Civil dóna finalment llum verda al pla de seguretat del Carnaval de Sitges

Després de la reunió mantinguda entre l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, i els màxims responsables de la conselleria d’Interior, els directors generals de la Policia, de Bombers de la Generalitat i de Protecció Civil aquest dijous passat, el departament de Protecció Civil ha donat el vist-i-plau al Pla d’Autoprotecció previst per al Carnaval 2017.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, explica que “les al·legacions que es van presentar s’han resolt favorablement i per tant podem disposar del Pla d’Autoprotecció per a una de les festes més participatives de Sitges”.

La propera trobada entre l’Ajuntament i els responsables dels cossos de seguretat, tindrà lloc aquest dimecres a la Junta de Seguretat que se celebrarà a les 12 hores al Palau de Maricel.

El Carnaval s’ha presentat enguany com a l’Any dels canvis, tal com va definir la regidora Rosa Tubau. Un any marcat per la modificació del recorregut de les rues que, per motius de seguretat i arran de les valoracions recollides a les sessions de treball sobre la seguretat i el model de Carnaval, les rues de la Disbauxa i de l’Extermini s’iniciaran des del Passeig de la Ribera i finalitzaran al Cap de la Vila. Amb aquesta modificació l’organització fa un circuit obert però, tal com detalla la regidora Rosa Tubau, “mantenint una part del recorregut pel centre del poble per preservar l’essència i la personalitat del nostre Carnaval. Però també aportant nous valors com que el Carnaval surti d’un dels espais més emblemàtics de la vila, el passeig”.