Les dones catalanes, les europees amb més esperança de vida

Les dones catalanes són les que viuen més anys de tot Europa. L’esperança de vida en néixer l’any 2014 és de 86,1 anys per damunt dels valors de l’Estat espanyol i del de la resta de països de la Unió Europea. Entre els homes catalans, aquest indicador se situa als 80,5 anys, també per sobre del de l’Estat i en sisena posició a la Unió Europea darrera d’Islàndia, Suïssa, Liechtenstein, Xipre i Itàlia, segons recull l’Informe de salut 2016.



Ara bé, els homes viuen menys temps que les dones, però una major proporció del temps que viuen ho fan en bona salut. Concretament, l’esperança de vida en bona salut, és a dir, el temps que podríem esperar viure amb bona qualitat de vida, l’any 2014 era de 67,9 anys per als homes i 68,8 anys per a les dones, cosa que representa el 84,3% i el 79,9%, respectivament de l’esperança de vida de cada sexe.



Són dades destacades de l’Informe de salut 2016, que es presenta per quart any consecutiu, i que recull els indicadors més recents i rellevants que permeten fer una valoració global de l’estat de salut dels catalans, així com dels seus principals determinants, i monitorar els objectius formulats en el Pla de Salut de Catalunya. En aquest sentit, les dades refermen la necessitat de dur a terme accions adreçades a les poblacions més vulnerables i de promoure’n per incidir en la reducció de les desigualtats socials que afecten la salut, tal com proposa el Pla de salut de Catalunya 2016-2020.



L’informe de Salut 2016 recull que el 83,3% de la població catalana té una percepció positiva de la seva salut (excel·lent, molt bona o bona), més els homes (85,6%) que les dones (81%). Aquesta percepció és pitjor a mesura que els grups són de més edat. A més, i sobretot entre les dones, les persones que pertanyen als grups socioeconòmics més desfavorits i les que tenen nivells d’estudis més baixos tenen una percepció pitjor del seu estat de salut. Aquesta dada és rellevant perquè està àmpliament acceptat que és un bon indicador de salut i un bon predictor de morbiditat.



D’altra banda, l’estudi també reflecteix els comportaments de la ciutadania per promoure la seva salut com ara el seguiment adequat de les recomanacions de la dieta mediterrània que fan un 70,8% dels catalans de 15 anys i més, o la pràctica d’una activitat física que el 74,2% de la població d’entre 15 i 69 anys realitza. Per contra, un 20,9% de la població d’entre 18 i 74 anys és sedentària.



L’informe recull altres indicadors d’estils de vida com el del consum de tabac i d’alcohol. En concret, el 27,5% de la població de 15 anys i més fuma diàriament o ocasionalment, més els homes que les dones en tots els grups d’edat (31% i 20,6% respectivament), i un 3,8% fa un consum de risc d’alcohol, una prevalença més elevada en els homes també en tots els grups d’edat.



Les dades també reflecteixen que els catalans dormen de mitjana 7,6 hores al dia i el percentatge de persones de 15 anys i més que dorm entre 6 i 8 hores al dia és més elevat entre les classes més benestants i entre les persones amb estudis universitaris. A més, des del 1994 hi ha una tendència creixent del percentatge de població adulta que dorm les hores recomanades.



L’estudi també inclou indicadors com el de l’excés de pes que afecta pràcticament la meitat de la població (49,3%) d’entre 18 i 74 anys (34,6% sobrepès i 14,7% obesitat), més els homes (55,4%) que les dones (43,3%). I mentre que el sobrepès afecta més els homes que les dones (41,3% i 27,9%, respectivament), els percentatges d’obesitat són similars en tots dos sexes (14,1% en homes i 15,3% en dones). Cal assenyalar també que el percentatge de la població amb excés de pes és superior entre les classes socials més desfavorides i entre les persones que tenen estudis primaris o que no en tenen.



Pel que fa als problemes de salut, l’informe recull que el 34,3% de la població de Catalunya pateix alguna malaltia o problema crònic o de llarga durada. Un percentatge superior en les dones (36,8%) i augmenta quan els grups són de més edat (69,7% en la població a partir dels 75 anys). Finalment, i en relació a les causes de mort dels catalans, s’observa que els tumors han estat la primera causa durant el 2014, seguit de les malalties cardiovasculars i de les del sistema respiratori i nerviós.