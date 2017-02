Mor l’ex regidor Manuel Martínez Soler, conegut popularment com 'Manolo de Les Salines'

El passat 18 de febrer va morir l’ex regidor per CiU entre 1983-197 Manuel Martínez Soler. Tot i la seva activitat política, el seu reconeixement social va venir per la seva tasca com a encarregar de la fàbrica de sal que hi va haver a Cubelles a la dècada dels 50 i 60 del segle passat que li va valer el sobrenom de ‘Manolo de Les Salines’.



Lolo García i Antoni Pineda van publicar, en nom del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell, la separata del programa de Festa Major de 2009, Les Salines de Cubelles. En aquesta expliquen que l’empresari de Sant Just Desvern, Jordi Pino, va impulsar unes salines marítimes en uns terrenys llogats per l’Ajuntament de Cubelles l’any 1953, i venuts definitivament el 1955. Aquest va designar com a encarregats a dos antics treballadors seus, Francisco Criado Acosta i el Manuel Martínez Soler. Ells es van encarregar de construir les basses, que abastaven unes 15 hectàrees, i van donar feina fins al 1963 a una gran quantitat de veïns i temporers. El propi Manolo de les Salines, juntament amb un jovenet Enrique García, es van encarregar anys més tard de pavimentar les basses. L’activitat es va anar combinant progressivament a partir dels anys 60 amb una fàbrica de construcció de bigues, prefabricats de formigó i terratzo que va anar substituint l’activitat de les salines marítimes. Finalment, a finals de la dècada dels 70 l’espai de les salines es van convertir en el càmping de Les Salines, que a principis del segle XXI va donar pas al Residencial Les Salines.



Tant la zona residencial com el polígon industrial han heretat el nom que també es va lligar al Manolo Martínez Soler, qui també va ser soci fundador i president del CF Cubelles i va participar activament en la vida social de la vila.



L’Ajuntament de Cubelles ha expressat el seu condol de la família del Manolo de les Salines.