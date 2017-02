Alerta a Barcelona per un camió que volia accedir a la ronda Litoral contra direcció i carregat de bombones de butà

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han detingut a trets el conductor d’un camió de butà al carrer Doctor Aiguader de Barcelona que volia accedir a la Ronda Litoral contra direcció per un dels laterals, concretament a la sortida 22 en sentit Llobregat, situada molt a prop de l’Estació de França i del Parc de la Ciutadella. Els fets s’han produït aquest matí i fins al lloc s’hi han desplaçat agents dels dos cossos policials per investigar les causes. El conductor detingut és un home de nacionalitat sueca. Pel que fa la situació viària, es produeixen retencions a la zona dels fets. Els Mossos d’Esquadra donaran més detalls aquest migdia en una roda de premsa a la Comissaria de Les Corts.