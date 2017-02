Evitar l'alcohol entre els menors durant l'Arrivo, prioritat de la policia local de Vilanova

La policia local de Vilanova demana la col·laboració de les entitats en el control de la distribució d'alcohol durant l'Arrivo, especialment pel que fa als menors. En una roda de premsa aquest dimarts al matí, el cap del cos policial, Dionís Ginés, ha recordat que el major nombre d'intervencions que ha de realitzar la policia local durant el carnaval són els comes etíl·lics de joves de menys de divuit anys. "Aquest any, com altres, estem disposats a aixecar actes si es detecta alguna entitat que està subministrant alcohol o llaunes de cervesa entre menors d'edat. Estan posant en perill la integritat física dels menors", ha assegurat Ginés. Entre dijous gras i el dia 1 de març, la policia local durà a terme una campanya intensiva de control d'alcoholèmia i consum de drogues als conductors que circulin per la ciutat. Els agents també realitzaran controls d'alcoholèmia als conductors de les carrosses que participen a l'Arrivo, una pràctica que els agents han dut a terme els últims anys.

L'Ajuntament ha informat que amb motiu de la Merengada, el dispositiu de seguretat de carnaval comptarà amb vint policies i set agents més de reforç; durant l'Arrivo, el cos preveu la intervenció de 22 policies, més set de reforç. Altres actes de carnaval disposaran d'entre setze i vint agents. Els propers dies la policia local rebrà el suport dels Mossos d'esquadra, que tindran entre catorze i quinze dispositius al carrer, segons ha explicat la regidora de Seguretat, Glòria Garcia.

Vilanova va registrar dinou accidents de trànsit greus el 2016

Durant la roda de premsa l'Ajuntament també ha ofert dades sobre la memòria 2016 de la policia local, que al llarg de l'any passat va atendre 28.649 demandes ciutadanes. Segons Dionís Ginés, els fets delictius han minvat un 2,7% sumant les dades dels mossos i de la policia local. Ginés, però, ha destacat l'"alta accidentalitat", recordant que el 2016 va morir una persona en un accident de trànsit al carrer de l'Aigua, a l'alçada del carrer Menéndez Pelayo, i va haver fins a 243 accidents amb persones lesionades. En total van produir-se dinou accidents greus, els mateixos que fa dos anys. La via amb més accidentalitat és la ronda Ibèrica -el vial de la ciutat que registra un major trànsit- amb quatre accidents greus. Pel que fa al nombre d'atropellaments, l'any passat va haver-n'hi 41, una xifra menor respecte fa dos anys. Els vials amb més atropellaments són la rambla Samà, entre l'avinguda Francesc Macià Pelegrí Ballester, i l'avinguda Francesc Macià, entre la rambla Samà i el carrer Menéndez Pelayo.

El cap de la policia local també ha destacat que l'any passat va començar a aplicar-se la nova ordenança de civisme i convivència, que va comportar l'aixecament de 310 actes per infraccions. "Bona part d'elles han estat per temes de gossos, sobretot per gossos perillosos sense lligar i per no recollir defecacions a la via pública", ha dit Ginés.

Satisfacció per l'acord amb els operaris de la neteja

El regidor de Serveis Viaris, Joan Giribet, ha mostrat la seva satisfacció per l'acord entre l'empresa concessionària de la neteja viària, Valoriza, i els seus treballadors, després que la plantilla hagi suspès la convocatòria de vaga que tenia prevista durant el carnaval. "Han arribat a un acord en un moment delicat, teníem poc temps, s'han hagut de fer moltes hores de negociació", ha apuntat Giribet. El regidor ha afirmat que les reivindicacions de la plantilla, que demanava l'actualització de l'IPC al sou, eren "justes".