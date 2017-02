Mor un camioner al polígon les Mates del Vendrell en caure-li una placa de formigó damunt el vehicle

El conductor d’un camió ha mort aquest dimarts al migdia a l’aparcament del polígon les Mates del Vendrell en caure-li una placa de formigó damunt el vehicle. Els fets han passat al voltant de les 13 h, quan la caixa del camió que conduïa l’home ha topat amb la porxada de l’aparcament. Això ha fet caure una placa de formigó, que ha aixafat completament la cabina, on hi havia el conductor, que anava sol. La víctima és un home de 53 anys. Fins el lloc dels fets s’han desplaçat diverses dotacions de la Policia Local del Vendrell, els Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

El regidor de Governació del Vendrell, Rafel Gosálvez, ha detallat aquest dimarts a la tarda que, cap al migdia, un camió de 3.500 quilos ha accedit a l’aparcament, ha fet un recorregut per l’interior i, en el moment de sortir-ne, ha topat amb un bloc de formigó que recobria la façana. Immediatament, la peça de grans dimensions s’ha desprès sobre la cabina del vehicle ocasionant la mort al conductor, que tenia 53 anys i era originari de Cerdanyola del Vallès.

La Policia Local ha obert una investigació per esclarir-ne les causes, atès que l’accident s’ha produït a l’interior del casc urbà. Tècnics municipals també s’han desplaçat al centre comercial per analitzar l’espai, que és privat però té ús públic. Segons fonts policials, el punt on s’ha produït el sinistre és més baix que l’entrada d’accés a l’aparcament, però no hi ha senyals que informin de quina és l’alçada màxima permesa al recinte.