El Vendrell acollirà el 4 i 5 de març un nou torneig FIRST LEGO League amb més de mig miler de joves participants

El cap de setmana del 4 i 5 de març El Vendrell tornarà a acollir el Torneig Classificatori FIRST LEGO League (FLL) El Vendrell, organitzat per l'EINA de l'Ajuntament del Vendrell, en conveni amb la Fundació Scientia, patrocinat per IDIADA i amb la col·laboració de Robotix Penedès i Ametller Origen. Aquest torneig internacional té l'objectiu de despertar l'interès dels nens i joves per la ciència i la tecnologia.



L’èxit del torneig, que al Vendrell es va dur a terme l’any passat per primer cop, ha motivat que enguany el nombre d’equips i nens i nenes participants en la prova vendrellenca augmenti considerablement, gairebé doblant-se. Així, a les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, el cap de setmana del 4 i 5 de març s’hi aplegaran un total de 77 equips (juniors i sèniors) i 560 nens i nens (entre primària i ESO).



El regidor d’Educació i Ocupació, Kenneth Martínez, ha posat en valor l’organització d’un nou torneig al Vendrell ja que “és un projecte molt important, pel seu caràcter educatiu i perquè posa el focus en sectors amb molt de projecció de futur pels nois i noies com són l’àmbit científic i tecnològic”. El regidor també s’ha felicitat per l’augment d’equips locals participants al torneig, passant dels 2 de l’any passat als 4 d’enguany.



Els participants a FLL dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®, investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d’avui, apliquen conceptes de matemàtiques i ciències en la vida real, desenvolupen les habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació i participen i es diverteixen en tornejos i celebracions en format esportiu. En concret, els nens i nenes que participen en l’edició d’aquest any de la FIRST LEGO League han de resoldre un repte relacionat amb el món animal.



Durant la presentació del torneig classificatori, el director d’Innovació d’Applus+ Idiada, Ignasi Ferrer, va expressar que l’empresa “comparteix plenament els valors del projecte del First Lego League i per tant és un plaer tornar a col·laborar en el torneig del Vendrell, tant des del patrocini com aportant més jutges per a les proves, per fomentar que les vocacions científiques i tecnològiques s’estenguin a la comarca”.



El 1989 Dean Kamen, inventor i emprenedor, va fundar FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), una fundació sense ànim de lucre amb la missió d'inspirar als joves l'interès per la ciència i la tecnologia a través de programes innovadors. El 1998 FIRST i LEGO Group van unir les seves forces per crear la FIRST LEGO League. Des de 2006 la Lliga Lego està organitzada a Espanya per la Fundació Scientia, una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques a través dels valors de la innovació, la creativitat, el treball en equip i la resolució de problemes. La responsable d’Operacions de la Fundació, Montse Bover, va destacar que el projecte de FLL “contribueix a que els joves millorin algunes de les habilitats claus per desenvolupar-se en el món laboral del s.XXI, com són la innovació, la creativitat, el treball en equip, la resolució de problemes o la comunicació, a més d’elaborar un projecte científic”.



La FIRST LEGO League s’estructura en tornejos classificatoris i fases finals. A Espanya hi ha desafiaments en diferents ciutats. Els millors participants de cada ciutat es guanyaran un lloc per la Gran Final de la FIRST LEGO League (FLL) Espanya, que enguany es celebrarà el dia 18 de Març de 2017 a Logroño, La Rioja.