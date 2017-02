Ingressa a presó un atracador de farmàcies i comerços al Baix Llobregat

Els Mossos d’Esquadra de les comissaries de Gavà i Viladecans van detenir el dijous 16 de febrer un home de 29 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili al Prat de Llobregat, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació en un supermercat de Castelldefels.



Els fets van tenir lloc el mateix dia quan dos homes van entrar en un supermercat de la població de Castelldefels, tot just abans de l’hora de tancament del comerç i després d’intimidar les treballadores amb ganivets, es van endur la caixa enregistradora de l’establiment.



Gràcies a la descripció dels testimonis, els quals van aportar la descripció física dels atracadors i del vehicle emprat per fugir, una patrulla de la Policia Local de Castelldefels va localitzar-lo a la localitat de Gavà.



Els dos ocupants del vehicle l’havien abandonat poc abans i havien fugit per la platja del Prat de Llobregat, tot aprofitant que ja era de nit i havia poca llum en aquella zona.



Les patrulles de la Policia Local de Castelldefels i dels Mossos d’Esquadra de Viladecans i Gavà van rastrejar la zona de platja per on havien fugit els atracadors fins a localitzar un dels dos homes que s’havia amagat en una zona rocosa a la platja de Viladecans. Els Mossos el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació al supermercat de Castelldefels.



Alhora també van recuperar el vehicle emprat en el robatori que havia quedat malmès en la fugida i que constava com a sostret el 28 de gener al Prat de Llobregat. A l’interior del turisme van localitzar la caixa enregistradora sostreta al supermercat de Castelldefels.



Posteriorment, la Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Gavà va poder relacionar el detingut amb altres dos robatoris violents més, la Unitat d’Investigació de l’Hospitalet de Llobregat un més i la Unitat de Mobilitat un altre, tots ells comesos durant el mes de gener i febrer d’enguany.



El primer d’aquests robatoris violents realitzats pel mateix autor va tenir lloc el 13 de gener a l’àrea de servei de l’autopista A-7 de Castellbisbal, d’on van fugir amb un vehicle sostret prèviament a Cornellà de Llobregat. La Unitat de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra va fer indagacions fins a identificar l’autor del robatori i el va imputar per aquests fets, quan el van detenir pel robatori al supermercat de Castelldefels del 16 de febrer.



Una setmana després, la tarda del 27 de gener i en poc menys de mitja hora, el mateix home va fer dos robatoris amb intimidació a dues farmàcies, una al Prat de Llobregat i una altra a l’Hospitalet de Llobregat, d’on es van emportar els diners de la caixa enregistradora. Com era habitual, per desplaçar-s’hi, també va utilitzar un vehicle sostret, una furgoneta robada el mateix al matí, a les Botigues de Sitges. La Unitat d’Investigació del Garraf el va denunciar també per aquest delicte de robatori de vehicle a motor.



Tres dies després, el 30 de gener, dos homes van cometre un robatori amb intimidació amb el mateix modus operandi en una farmàcia ubicada a l’autovia de Castelldefels, al terme municipal de Gavà, i també van fugir en un vehicle sostret. L’home finalment detingut pels fets de Castelldefels era un d’ells.



El detingut, amb 25 antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a presó.



La investigació continua oberta per tal de detenir l’altre atracador escapolit.