Detenen un home in fraganti per vendre heroïna a Olèrdola

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Vilafranca del Penedès van detenir in fraganti, el dimarts 18 d’abril, a Olèrdola (Alt Penedès), un home, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues. El detingut, de 47 anys, té nacionalitat espanyola i és veí d’Olèrdola.



La investigació es va iniciar, el mes d’abril, arran de les queixes veïnals sobre un home que estaria venent substàncies estupefaents en una plaça al centre de Moja, una entitat de població d’Olèrdola.



Els investigadors van efectuar un servei de vigilància, de paisà, per a detectar aquest tràfic de drogues en una plaça de la vila, que va culminar amb la seva detenció in fraganti, el dimarts 18 d’abril, quan estava venent cinc paperines d’una substància estupefaent, presumptament heroïna, a un consumidor.



El detingut, amb 15 antecedents policials, dos d’ells per salut pública, va ser traslladat a comissaria.



El dia següent van realitzar una entrada i registre a casa seva, acordada pel Jutjat número 2 de Vilafranca, on es van comissar embolcalls de substàncies, pendents d’analitzar pel Laboratori Analític Químic dels Mossos d’Esquadra, i elements per fer les paperines de drogues.



L’arrestat va passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.