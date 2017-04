Dos ferits, un d'ells de gravetat, en un accident de moto a la C-15 a Vilanova i la Geltrú

Els dos ocupants d'una moto han resultat ferits, un d'ells de gravetat, en un accident a la C-15 a l'altura de Vilanova i la Geltrú. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'avís del sinistre s'ha rebut a les 16.43 hores al punt quilomètric dos en sentit sud, on el vehicle de dues rodes s'ha accidentat per causes que es desconeixen. A causa de l'impacte ha resultat ferit greu un home de 50 anys i una dona de 39 anys ha quedat ferida de poca gravetat. Tots dos han estat evacuats a l'Hospital de Bellvitge. El sinistre ha obligat a tallar la C-15 des de les cinc de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.

Cap de setmana sense víctimes mortals a les carreteres catalanes

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest cap de setmana, des de les tres de la tarda de divendres i fins a les vuit del vespre d'aquest diumenge, no s'ha registrat cap víctima mortal a les carreteres i autopistes catalanes. Amb tot, aquest diumenge a la tarda s'ha tallat la C-15 a Vilanova i la Geltrú en sentit sud arran d'un accident amb una motocicleta implicada. En el sinistre hi ha hagut dues persones afectades, una d'elles ferides de gravetat. Cosa que ha provocat aturades en aquest tram. Paral·lelament, també a causa d'un accident, s'han registrat cues a la B-10 entre Sant Adrià de Besòs i Poblenou en direcció Nus del Llobregat. I a l'N-340 s'han registrat retencions a l'altura del Vendrell en sentit nord.

Aquest diumenge al matí el trànsit ha estat en general fluid. Només cal destacar unes obres a l'A-2 a Castellbisbal, que han restringit un carril en direcció Lleida i han provocat aturades de 2 km, i les retencions de també 2 km que han afectat la C-58 a Montcada i Reixac en sentit sud. I al migdia un incendi de vegetació ha obligat a tallar l'N-260 a Alp en ambdós sentits.

Per últim, cal destacar que divendres a la tarda, com a conseqüència d'un accident múltiple que va tenir lloc cap a les 14.46 h a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i que va causar una víctima mortal, hi va haver força problemes de trànsit en aquesta via. L'autopista va patir restriccions fins a les 17.26 hores en sentit Girona, i s'hi van registrar uns 15 km de retenció entre Castellbisbal i Barberà del Vallès en sentit nord, i 8 km més entre Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès en sentit sud. La situació a la via es va normalitzar a les 20.26 h. En aquest sinistre, la passatgera posterior d'un dels turismes accidentats va resultar ferida crítica i va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment va morir. En el sinistre també hi va haver dues persones ferides de poca gravetat.