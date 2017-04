Més de 120 professionals de la salut es reuneixen a Vilanova per debatre sobre geriatria. EIX

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques han celebrat aquest dijous 20 d’abril, la I Jornada d’actualització en Geriatria a l’Hospital Residència Sant Camil, dirigida per la dra. Isabel Collado, cap del servei de geriatria del CSG. Més de 120 professionals de les comarques del Garraf i del Penedès s’han reunit en aquest acte per compartir experiències i debatre sobre els dilemes clínics que poden derivar de l’atenció a les persones grans.

La jornada ha començat amb una taula rodona en la que s’ha tractat el principal problema amb el que es troben els professionals que atenen a persones d’edat avançada: les caigudes. Posteriorment s’han tractat altres temes com la demència i dels trastorns de conducta associats, posant especial atenció a l'abordatge a les residències, i sobre les cures al final de la vida.

Per concloure, el Dr. Santaeugenia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del departament de Salut, ha fet una conferència que portava per títol "El paper de la geriatria en el model d'atenció a la cronicitat i complexitat de Catalunya", on ha desgranat les línies de treball futures del departament de salut en cronicitat, destacant la importància del treball conjunt d'Atenció Primària amb Geriatria.

Aquesta jornada ha estat organitzada pel Consorci Sanitari del Garraf, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, el Servei d'Atenció Primària Alt Penedès - Garraf-Baix Llobregat Nord i el servei d'Atenció Primària CAPI Baix-a-Mar. També ha col·laborat el centre sociosanitari de Vilafranca del Penedès i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.