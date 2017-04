Sitges fomenta l’alimentació saludable entre la població infantil

El servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Sitges promou un any més la campanya Menja bé, tu hi guanyes! amb “la finalitat de promoure un estil de vida més saludable”, tal com descriu el regidor responsable del servei, Jordi Mas. Del 24 d’abril al 8 de maig, l’Espai Jove acollirà l’exposició, cedida per la Diputació de Barcelona, que sota el mateix lema, promou hàbits alimentaris saludables entre la població infantil. Ensenyar als nens i nenes què és la piràmide alimentària, que coneguin com es classifiquen els diferents tipus d'aliments i quina és la millor manera de combinar-los, són alguns dels conceptes sobre els que reflexiona l’exposició, i alhora incideix en la importància de l'activitat física. Es tracta d'una mostra interactiva en la que s'utilitzen diversos recursos, com jocs multimèdia.

Paral·lelament a la mostra, s’impartiran tallers d’alimentació saludable, a càrrec de la nutricionista Marga Serra, adreçat als alumnes de segon i quart curs dels centres educatius de Sitges els dies 25, 26, 27 i 28 d’abril i els dies 3, 4 i 5 de maig. Els tallers es faran en grups al mateix Espai Jove. El taller “Supermegaguais en nutrició” està dirigit als alumnes de segon curs amb l’objectiu de fomentar el consum de fruites i verdures des de la infància. A través del taller cada un dels infants ha de passar un seguit de proves nutritives per rebre un certificat en nutrició i es farà una reflexió per millorar els hàbits alimentaris. El taller “Esmorzar saludables” està dirigit als alumnes de quart curs te l’objectiu de conscienciar als escolars sobre la importància de realitzar un esmorzar saludable per tal d’explicar la importància de la ingesta de mig matí i de la tarda entre els alumnes per a l’equilibri alimentari global.

Per als més petits, es preveu també, del 25 al 30 de maig, realitzar tallers d’alimentació De l’Hort al plat als mateixos centres escolars. Es tracta d’una activitat per al cicle d’infantil, d’una hora i mitja, dissenyada per la nutricionista Marga Serra amb l’objectiu també de foment de consum de fruites i verdures i per apropar als infants al coneixement dels cultius i la procedència de les verdures que es mengen. També es podran treballar les diferents maneres de plantar, les eines de l’hort, les parts més importants de les plantes i els fruits que es poden recollir, així com el seu procés de creixement, entre altres coneixements. Per aquest taller, és important treballar al voltant de l’hort de l’escola, ja que això permet fer una explicació acurada del cicle de natura i l’observació les parts d’una planta, entre altres conceptes.

La campanya Menja bé, tu hi guanyes, s’inclou en el projecte Sitges Cardioprotegit i Saludable, i s’emmarca en el programa de promoció d’hàbits alimentaris saludables en educació infantil i primària subvencionat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges.