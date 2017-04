La trobada motera Ruck Biker’s s’amplia a dos dies amb gimcana i concert pel desè aniversari

La Trobada Motera Ruck Biker’s arriba enguany a la seva desena edició amb un format especial per a celebrar tal efemèride. És per això que per aquest 2017 el certamen passa d’un a dos dies, concretament els del cap de setmana del 13 i 14 de maig. El centre neuràlgic serà la Granada, població a la que pertany l’entitat motociclista.

D’aquesta manera, el dissabte 13 de maig se celebrarà la Ruck Rider, principal novetat d’enguany i en què equips de tres a cinc motociclistes hauran d’esbrinar el recorregut a completar segons les indicacions donades per l’organització, que també inclouran realitzar proves durant el trajecte. Els diferents fulls de ruta estaran basats en les nou edicions anteriors. L’equip que obtingui millor puntuació guanyarà un cap de setmana en una casa rural. L’activitat té una durada prevista de cinc hores (de 15 a 20h).

La data límit per inscriure’s a la Ruck Rider és el 28 d’abril. Tots els participants tindran dret a refrigeri, samarreta commemorativa i assistir a la botifarrada i al concert de El Hermano Malaquías que hi haurà el mateix dissabte a les 21:30 als Pujols. La vetllada també és oberta a no participants de la Ruck Rider.

Finalment, l’endemà diumenge tindrà lloc la tradicional sortida motociclista pel Penedès i el posterior dinar de germanor al Centre Cívic de la Granada.

Marta Romeu, presidenta de Ruck Biker’s, destaca que “hem ampliat l’esdeveniment a dos dies perquè és una bona manera de celebrar que hem arribat als deu anys de vida. Ens fa molta il·lusió l’aniversari i per això també hi haurà concert i botifarrada”. Romeu també afirma que “la Ruck Rider és la principal novetat, és com una gimcana per equips on la diversió està assegurada”. Per altra banda, la presidenta també puntualitza que “tots els assistents s’enduran algun premi extra en el sorteig del dinar de diumenge, gentilesa dels nostres patrocinadors”.

Les inscripcions es poden formalitzar al web www.ruckbikers.net i s’ofereixen tres opcions: tots els actes del cap de setmana (28€); botifarrada i concert de dissabte (20€); i sortida del diumenge i dinar (23€).