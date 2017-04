Sitges es persona com acusació popular per esclarir una agressió homòfoba

L'Ajuntament de Sitges es personarà com acusació popular en la causa que investiga una agressió homòfoba que es va produir la tardor passada al municipi, en què la víctima va caure a les vies del tren. El ple celebrat aquest dilluns al vespre ha aprovat unànimement la mesura com a condemna davant la "brutalitat" dels fets, alhora que vol "posar de relleu la lluita a favor de la diversitat, la tolerància, els drets civils i el respecte per les persones, sigui quina sigui l'orientació sexual", ha explicat l'alcalde Miquel Forns a l'ACN. Els fets van tenir lloc a l'estació de Renfe de Sitges, quan un home va ser increpat i agredit per la seva condició homosexual, fins el punt de quedar estès inconscient a les vies del tren, segons va relatar la mateixa víctima a 'El Periódico'.

L'alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha explicat que el govern "no es podia quedar de braços plegats" davant l'agressió, motiu pel qual van dur a votació del Ple la personació com acusació particular en la causa judicial. "És d'una barbàrie inacceptable des de tots els punts de vista", ha apuntat, afegint que el pas que ha donat l'Ajuntament "ha de servir de compromís real del consistori davant qualsevol agressió".

Forns ha recordat que els fets van tenir lloc fa mesos però diu que s'han mantingut amb "discreció" per voluntat expressa de la víctima, fins que fa escasses setmanes ella mateixa va relatar el succés a la premsa. "I ha estat ara quan l'Ajuntament ha actuat públicament", ha explicat l'alcalde, que ha assegurat que els últims mesos s'ha reunit dues vegades amb l'afectat. Forns ha detallat que, en aquestes trobades, han abordat "molt profundament" l'agressió però també mesures per evitar fets similars. "Com a societat tenim molta feina a fer. Cal treballar a nivell preventiu i educatiu sobre drets d'igualtat", ha apuntat.

Per la seva part, l'Observatori Contra l'Homofòbia ha aplaudit el gest de l'Ajuntament personant-se com acusació popular en aquesta investigació. Fonts de l'entitat han explicat a l'ACN que ho consideren un "primer pas" després de la reunió que van mantenir amb l'alcalde a mitjans de març per tractar una altra agressió homòfoba que es va produir a la vila durant el Carnaval.

Presó per a un dels agressors

L'agressió que investiga ara la justícia i en la qual s'ha personat l'Ajuntament va ocórrer la matinada de l'1 d'octubre, quan la víctima era de festa i va ser insultada per diversos nois que feien befa de la seva condició homosexual. Hores més tard, l'home es va tornar a creuar amb ells a la platja i també a l'estació, on esperava el tren per tornar casa. Durant l'espera, però, els mateixos nois que l'havien increpat anteriorment van agredir-lo i colpejar-lo. El van deixar inconscient i van permetre que caigués a les vies del tren.

Segons va relatar la víctima a finals de març a 'El Periódico', va ser un dels membres del grup qui el va rescatar de les vies abans que passés cap tren. Fonts policials han confirmat que, quatre dies després dels fets, els Mossos d'Esquadra detenien els presumptes agressors, acusats de delictes de robatori i violència amb intimidació, amb agreujant de discriminació. Un és menor d'edat, mentre que el jutge va decretar ingrés a presó pel segon.