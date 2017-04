Jordi Pujol Ferrusola ingressa a la presó de Soto del Real

Jordi Pujol Ferrusola ha ingressat al Centre Penitenciari Madrid V, Soto del Real a les 22.16 h d’aquest dimarts, després que el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, que investiga un presumpte cas de blanqueig de capitals de la família Pujol, hagi considerat que l’investigat ha continuat fins a avui amb els presumptes delictes i hagi decretat presó sense fiança. La presó de Soto del Real és la mateixa on la setmana passada va ingressar l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, per presumpte desviament de fons públics. A l’escrit on decreta la mesura, De la Mata explica que dels informes policials elaborats des del febrer del 2016, l’anterior compareixença de Pujol davant del jutge, se’n desprèn que l’investigat “ha continuat fent tota mena d’activitats comptables, bancàries” i d’altres tipus “a través de la utilització de socis, amics i testaferros” per ocultar fons i posar-los “fora de l’abast dels tribunals”.

També s’indica que el primogènit dels Pujol “segueix mantenint contactes amb diferents persones, amics o membres de la seva família per orquestrar versions, armar coartades i aconseguir evitar l’aportació de mitjans de prova a la causa”.

A banda, De la Mata considera que Pujol Ferrusola “manté la disponibilitat d’esquemes societaris nacionals i internacionals dissenyats amb la finalitat específica de situar capitals fora de l’abast de la jurisdicció espanyola, així com la de blanquejar capitals fora d’Espanya i repatriar-los”.

Finalment, el jutge considera que segueix mantenint relacions “directes i contínues” amb diferents testaferros o fiduciaris a d’altres països. “Tot plegat posa de manifest que l’investigat continua l’estratègia d’ocultació de fonts de prova i evidències, dificultant encara més la investigació”.

Pujol ha acudit aquest mateix dimarts a declarar una altra vegada davant De la Mata en el marc de la investigació, i després de la declaració, que ha durat quatre hores, la fiscalia, l’advocat de l’Estat i l’acusació popular han demanat presó sense fiança per a l’investigat. Cap a tres quarts de nou de la nit, De la Mata ha optat per aquesta opció.