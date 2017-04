La UDEF registra domicilis i despatxos de l'expresident Pujol i el seu fill gran

Agents de la UDEF de la policia espanyola escorcollen des d'aquest dimecres al matí el domicili de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en relació a la investigació al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, segons han confirmat fonts properes a la investigació, que també han precisat que els registres no tenen a veure amb l'expresident català. L'arribada dels agents de la policia espanyola, amb caixes de cartró per endur-se documentació, s'ha produït abans de la sortida de Jordi Pujol del seu domicili, que no ha volgut fer declaracions davant dels mitjans l'endemà que el seu fill gran ingressés a la presó de Soto del Real per ordre de De la Mata. Paral·lelament, els agents també registren el despatx de Pujol Ferrusola amb la seva presència, al carrer Ganduxer; l'oficina de l'expresident, al carrer Calàbria i la segona residència de Jordi Pujol i Marta Ferrusola a Queralbs (Ripollès).

Pujol Ferrusola va entrar a la presó al Centre Penitenciari Madrid V, a Soto del Real, a un quart d'onze de la nit d'aquest dimarts després que el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, que investiga un presumpte cas de blanqueig de capitals de la família Pujol, considerés que l’investigat ha continuat cometent amb els presumptes delictes i decretés presó sense fiança. Poc després, però, en va sortir per desplaçar-se de nou a Barcelona i ser present en els registres de la policia a la seva oficina.

En el seu escrit, De la Mata explica que dels informes policials elaborats des del febrer del 2016, l’anterior compareixença de Pujol davant del jutge, se’n desprèn que l’investigat “ha continuat fent tota mena d’activitats comptables, bancàries” i d’altres tipus “a través de la utilització de socis, amics i testaferros” per ocultar fons i posar-los “fora de l’abast dels tribunals”.