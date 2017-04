Toni Albà actuarà a la 12a Nit Solidària del Rotary Club Vilafranca

El còmic, actor i director teatral Toni Albà serà present a la 12a Nit Solidària organitzada pel Rotary Club de Vilafranca. Albà actuarà durant el sopar solidari que se celebrarà el proper 2 de juny. En aquesta l’edició les entitats esportives del Penedès hi estan tenint un paper molt important. Des de que va començar l’any, han organitzat diverses activitats per a recaptar fons per la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, beneficiaria d’enguany.

El sopar solidari de la 12a Nit Solidària tindrà lloc el 2 de juny a Vilafranca del Penedès. El preu del sopar és de 75€ i anirà destinat al projecte mèdic. Els interessats en assistir poden trucar al 93 817 27 62. També s’hi poden fer donacions a la Fila 0 al ES40 2100 3087 1522 0039 0749.

La Nit Solidària més esportiva

Un dels fets més rellevants de la 12a edició de la Nit Solidària és la implicació de les entitats esportives del Penedès. Des de fa uns mesos, moltes d’elles han organitzat exhibicions, jornades de competició i altres activitats per a recaptar fons per al projecte solidari per a la qual es treballa aquest 2017.

Tots els recursos recollits es destinaran a la creació d’una unitat de cures pal·liatives pediàtriques de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Un projecte que assistirà als infants i joves amb malalties de llarga durada o terminals.