Ensenyament crea el programa #aquiproubullying per prevenir i tractar l'assetjament a les escoles

El Departament d'Ensenyament ha creat un nou programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying amb l'objectiu que els centres públics i concertats d'ensenyaments obligatoris puguin sumar-s'hi i treballar per a la prevenció, la detecció i la intervenció enfront l'assetjament entre iguals. El Departament posarà a l'abast dels equips la formació, les estratègies i els recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant d'aquest problema que implicarà tota la comunitat educativa, en especial, els alumnes, com a observadors i agents actius i compromesos. El programa durarà dos cursos, un per elaborar el projecte en sí, i l'altre per implementar-lo.

Per participar-hi, els centres hauran de tenir un programa de convivència, de protocol contra l'assetjament o haver participat en altres projectes de convivència en l'àmbit comunitari. També haurien d'elaborar una diagnosi de necessitats que permeti concretar els objectius específics que volen aconseguir, i comptar com a mínim, amb el suport del 70% dels membres del consell escolar, per adscriure's al programa.

El compromís que assumeixen els centres inclou desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l'assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre. Per tant, cal constituir un equip de referència, rebre formació, elaborar un projecte propi, dur a terme una avaluació inicial, incorporar-ho en el projecte educatiu del centre i implementar el projecte el curs 2018-2019. Els centres també hauran de fer una memòria i col·laborar per poder transferir l'experiència als altres centres.

Els alumnes, el centre del programa

Els alumnes són l'element clau del programa i per això, es crearan els 'Equips guaites' per a l'educació secundària i els 'Equips X la convivència', a primària. Se'ls formarà perquè puguin exercir les seves funcions: prevenir i detectar possibles situacions d'assetjament en espais informals en què hi tenen poc accés els adults, com poden ser els patis, el gimnàs o els grups de WhatsApp.

Per fer-ho, seguiran mòduls formatius de 7 hores, a 5è i 6è de Primària, i de 9 hores a 1r, 2n i 3r d'ESO. A les famílies, se'ls oferiran 12 hores, en què es treballaran els mateixos temes que als centres, ja que la finalitat última és reforçar l'acció educativa i donar coherència i continuïtat entre el que es fa al centre i el que es fa a casa. L'aproximació al concepte d'assetjament, les competències socioemocionals, la gestió positiva del conflictes, la detecció i l'aturada de l'assetjament i l'ús seguir de les xarxes socials són els temes que més es tractaran.

Per aconseguir tirar endavant el programa #aquiproubuylling, el Departament dotarà tots els centres de formació, a través de la xarxa, adreçada a representants de l'equip de referència, assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d'innovació, i orientacions i recursos per elaborar i implementar el projecte.