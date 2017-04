Lliuren els 12.002 euros de la 2a Caminada Solidària del Penedès contra el càncer

Aquest dimecres a la tarda, la presidenta de la Fundació Vallformosa, Queta Domènech i el president del Centre Excursionista Penedès, Jordi Solís han entregat a la Casa dels Xuklis gestionada per AFANOC els 12.002 euros recaptats a la 2a Caminada Solidària contra el Càncer – Gotims d’Esperança que es va celebrar el 26 de març.



La Casa dels Xuklis és una casa d’acollida per les famílies de les nenes i nens amb càncer. Aquest equipament ubicat a Barcelona pretén ser un lloc on els infants, juntament amb les seves famílies, puguin sentir-se acollits i compresos, on es puguin sentir “com a casa” tant com sigui possible. Un espai a prop de l’hospital on reben l’atenció mèdica, en un entorn tranquil i pensat per atendre la diversitat de nenes i nens de diferents edats i a les seves famílies, tan culturalment com socialment. L’allotjament és gratuït i disposen d’atenció psicosocial, espais comunitaris i activitats lúdicoeducatives. Amb el donatiu de la Caminada Solidària es podrà construir un nou menjador i reformar el pati mediterani.



Aquests 12.002 euros són el resultat de la segona Caminada Solidària contra el Càncer – Gotims d’Esperança que va ser tot un èxit i que va organitzar la Fundació Vallformosa i el Centre Excursionista del Penedès. Dues mil persones van participar d’aquesta caminada entre vinyes de 12 quilòmetres que sortia i arribava a Vilafranca del Penedès passant per les instal·lacions de Vallformosa.



Els organitzadors de la caminada solidària han destacat que l’èxit d’aquesta activitat també ha sigut gràcies a les desenes de voluntaris, institucions i empreses que com Ametller Origen hi han col·laborat de manera desinteressada.