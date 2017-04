Una dona i la seva filla denuncien assetjament per fer-les marxar de la casa que ocupen a Cubelles

Les destrosses que ha patit una casa ocupada a Cubelles quan les seves inquilines no hi eren. Isabel Madrigal

Isabel Madrigal i la seva filla, menor d'edat, han hagut de marxa de la casa que ocupaven de forma il·legal des de fa més d'un any a Cubelles per por i perquè algú va entrar a l'immoble a fer-hi destrosses que el fan inhabitable. Les trencadisses afecten tota la casa, des de la cuina als lavabos passant per les escales. La dona ha posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra el succés i denuncia que fa mesos que són víctimes de l'assetjament d'una part dels veïns, que no volen que estiguin a la casa ocupada: "fa un any i 4 mesos que som allà i des del primer dia ens vam oferir a col·laborar amb la comunitat de propietaris, perquè no volíem problemes, perquè només volíem una casa on viure i aquesta és del banc, i estava tancada".

Madrigal explica que els fets van tenir lloc el passat 12 d'abril: "vam anar a sopar i dormir a casa del meu germà i quan al matí vam tornar a casa vam veure que tot estarà destrossat, han trencat marbres, els electrodomèstics, la cuina, el bany, tot..., no podem quedar-nos més allà, ens ha reallotjat temporalment una amiga a casa seva perquè ara no tenem on anar a viure". La filla de la Isabel estudia a l'institut de Cubelles, on ha viscut la família des de fa més de 20 anys: "els serveis socials saben de la nostra situació i ara mateixa és més complicada que mai perquè ens fa por tornar a aquella casa, però la meva filla estudia a Cubelles, fa repàs a Cubelles i tenim totes les nostres coses a aquella casa", explica Isabel, que demana ajuda per poder accedir a un habitatge social a preu accessible i el suport dels serveis socials de Cubelles.

La dona assegura que han patit l'assetjament de part d'alguns veïns des del principi: "ens van trencar l'antena per tal que no tinguessim accés a la televisió, també ens van tallar l'accés a l'aigua després que la companyia es negués a tallar-nos el subministrament, ens han amenaçat i estem de judici", argumenta Isabel Madrigal.

Segons ha denunciat Isabel Madrigal, no és el primer cas d'assetjament a ocupes que té lloc en aquesta zona de Cubelles, al Prat de la Riba, ja que algú va tapiar la porta d'accés a una de les cases quan les persones que l'havien ocupat van sortir, fa uns mesos. "No puc deixar de pensar què hauria passat si haguessim arribat abans i ens haguessim trobat amb la gent que estava fent les destrosses", apunta Madrigal, que lamenta la mala relació amb una part dels veïns.