Alerta per l'arribada del joc ‘Balena blava’, que incita al suïcidi, a Catalunya

Els Mossos d’Esquadra han confirmat a l’ACN que una menor ha estat ingressada a la unitat psiquiàtrica d’un centre hospitalari per participar en un joc de rol que incita al suïcidi, segons ha avançat la SER. La informació d’aquest mitjà indica que es tracta d’una jove de 15 anys, extrem que la policia no ha confirmat. Si ha explicat que l’institut en el qual la noia cursa estudis també està al cas de la situació. Segons sembla, la jove participava en un joc conegut com a ‘Balena blava’. Aquesta pràctica incita els participants a superar 50 reptes. L’últim d’aquests reptes és treure’s la vida.

Segons explica la SER, la noia va fer el primer dels 50 reptes a principis d’abril, i n’havia de fer un cada dia fins arribar a l’últim abans de l’estiu, quan s’havia de suïcidar. Una d’aquestes proves consistia a automutilar-se al braç.

Pel que sembla, la noia va contactar amb una persona a través d’una xarxa social que la va posar en la pista d’aquest joc. La SER també especifica que aquesta persona monitoritzava el procés, i que advertia a la jove que un cop començat el joc, ja no el podia abandonar.

Finalment persones de l’entorn de la jove es van assabentar de la situació en què estava immersa i aquests van contactar amb especialistes. Aquests van acordar l’ingrés de la menor en un centre hospitalari.