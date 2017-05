Els avis de residències del Vendrell visitaran les llars d’infants del municipi

A partir del proper dilluns 8 de maig i durant les properes setmanes, els avis i àvies de la Residència d’avis de la Muntanyeta i del Centre de dia Anna Serra visitaran les llars d’infants del Vendrell. Aquesta és una activitat que ja fa alguns anys que s’impulsa, amb l’objectiu de posar en valor l’enriquiment que suposa aquest tipus d’intercanvi tant per la gent gran com pels nens.



L’objectiu principal d’aquestes activitats intergeneracionals és el d’oferir un nou entorn extern i motivador per estimular la persona globalment. I a partir d’aquí es busquen altres objectius més concrets, com ara proporcionar benestar emocional i psicològic; estimular les capacitats cognitives i fomentar habilitats comunicatives i d’integració social.



Les tasques que es proposen són diferents en cada programació anual: musicals, psicomotrius, lúdiques, etc. Es tracta que les activitats les puguin realitzar tant grans com petits en una relació de col·laboració i ajuda mútua, promovent sempre aquesta interacció que a vegades resulta de forma espontània i en d’altres cal d’un acompanyament i facilitació.



Els beneficis derivats d’aquestes activitats són recíprocs i es poden observar a partir de l’estimulació física, cognitiva, emocional i social que es desenvolupa en cada ocasió.



Quant a la gent gran, hi ha resultats que mostren una millora de la seva salut, així com un increment en el seu sentiment d’utilitat, d’identitat i d’autoestima. També s’observa millora cognitiva i de simptomatologia afectiva, generant una connexió amb el present que disminueix la preocupació o els pensaments negatius. Tanmateix els fa connectar amb l’energia vital i es redueix en alguns casos l’estat d’aïllament.



Quant als nens, també representa una oportunitat per millorar les habilitats socials, sobretot l’empatia i la tolerància vers a allò diferent. D’altra banda, també ofereix l’adquisició d’aprenentatge des de l’experiència, valors de vida i millora de l’autoconfiança.



Les visites a les llars d’infants estan programades amb el següent calendari: Botafoc: 8 de maig; Sagrat Cor: 22 de maig; Mestral: 29 de maig, Ralet-Ralet: 5 de juny i El Puig: 12 de juny.