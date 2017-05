Les associacions de veïns de Vilafranca fan front comú per abordar els seus problemes

Les vuit associacions veïnals de Vilafranca uneixen forces amb la creació d’una coordinadora per fer front als problemes que consideren comuns de cada barri. Aquest dimarts al vespre se’n va fer la presentació oficial a la seu de l’Associació de Veïns de les Clotes, on hi havia els representants de cada una de les entitats, que conservaran la seva personalitat jurídica però que, d’aquesta manera, creen un organisme comú per tractar temàtiques transversals que consideren cabdals.

El primer portaveu d’aquesta coordinadora és Patro Recober, de l’AAVV Les Clotes, que és qui va explicar ahir els motius de la seva creació: “vam tenir una sèrie de reunions conjuntes a l’octubre del 2015 per un tema de la Creu Roja i vam veure que teníem problemes transversals als quals podíem fer front més fàcilment d’aquesta manera”; tot afegint que “posteriorment vam seguir reunint-nos periòdicament i d’aquí n’ha sorgit la coordinadora”.

Recober també va explicar que “ens reunirem cada dos mesos amb l’Ajuntament”, alhora que no es marquen cap fita per establir-se jurídicament com una federació: “de moment anem fent camí d’aquesta manera, depèn de com evolucioni en un futur decidirem sí cal constituir-nos com una nova entitat o no; ara és aviat, tenim perfils diferents i necessitem cert rodatge per veure com funciona tot plegat”. En aquest sentit, el portaveu va puntualitzar que s’han emmillarat amb coordinadores similars de veïns que ja existeixen a Sabadell i al Vendrell.

La nova coordinadora subratlla que en l’actualitat els temes comuns que més els preocupen són “el transport públic urbà, el futur de l’espai de la llosa de la via, la residència de la gent gran, la biblioteca i el nou tanatori”.

Les vuit associacions de veïns que passen a integrar la coordinadora són les de la Barceloneta, el Centre, les Clotes, l’Espirall, la Girada, el Molí d’en Rovira, el Poble Nou i Sant Julià. El seu funcionament implica que cada sis mesos hi haurà una associació que gestionarà la coordinació i una altra que li donarà suport; passat aquest mig any, la que donava suport passarà a ser la gestora i n’entrarà una altra a ajudar-la, i així successivament. En les properes Fires de Maig, que se celebren d’aquí a deu dies, ja hi haurà un estand comunitari en què es donaran a conèixer en societat.