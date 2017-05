El vilanoví Ramsés Martí, acreditat com a Instructor en Rescat Aquàtic Caní. EIX

Vilanova i la Geltrú va acollir ahir dimecres la primera Habilitació d'Instructors en Rescat Aquàtic Caní. Per primer cop a l'estat tres experts en salvament amb gossos, tots tres catalans, han estat reconeguts i certificats per la Reial Federació Espanyola de Salvament RFESS. Seran els responsables de formar i certificar als equips de rescat així com als futurs instructors a tot l'estat.

Aquests tres primers especialistes en el treball conjunt de socorristes humans i canins tenen també el reconeixement de la Federació Mundial de Salvament ILS. Ramsés Martí, vilanoví expert en gestió de riscos i emergències, ha estat un dels tres especialistes acreditat en aquesta jornada. Segons Martí, en paísos com França i Itàlia aquesta activitat no tan sols està extesa sinó que disposa d'un reconeixement social i institucional molt gran.