El fiscal general analitza si el jutjat del Vendrell és competent per seguir amb el cas del 3%

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha frenat de moment el relleu dels fiscals del 'cas 3%', que va ser anunciat el passat 21 d'abril, i ha demanat més informació per prendre una decisió. Després de la reunió del Consell Fiscal, Maza ha optat per mantenir de moment José Grinda i Fernando Bermejo al capdavant del cas que investiga suposades comissions irregulars cap a CDC a canvi d'obra pública, però es tracta d’una decisió temporal a l’espera de rebre més informació sobre els motius que esgrimeix el fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix, per apartar-los del cas, i també d'escoltar els arguments dels propis fiscals. El ministeri públic analitzat si el jutjat del Vendrell que dirigeix la investigació és competent d'algunes de les peces de la causa.

Així ho han anunciat els portaveus del Consell Fiscal, Cristina Dexeus i Eduardo Esteban, que han explicat que darrere aquesta decisió de Maza hi ha també la necessitat d’esclarir qüestions “tècniques” sobre la competència del jutjat del Vendrell en el cas 3%. Algunes fonts jurídiques apunten que part del cas podria acabar instruint-se a l'Audiència Nacional o fins i tot en altres jutjats catalans.

“El Fiscal General de l’Estat es reserva la decisió sobre el relleu dels fiscals del cas 3% fins el moment que estigui suficientment informat, i mentrestant seguiran portant el procediment els dos fiscals que l’estaven portant”, ha dit Esteban.

En canvi, el Consell Fiscal ha rebutjat "en aquest moment" per unanimitat la petició d’empara que els dos fiscals havien presentat per la denúncia d’un dels imputats en el cas Gao Ping, que els acusa de pressions perquè revelés informació sobre l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol. El Consell Fiscal no considera oportú donar aquesta empara també per qüestions “tècniques” mentre dura la investigació que s’està fent.

Per últim, Maza ha rebutjat la petició dels tres membres progressistes de rellevar Moix per la seva actuació en l'operació 'Lezo'.

Les polèmiques de Moix

Des que va ser nomenat fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix ha encadenat diverses polèmiques. Un d'elles per la seva decisió d’apartar els dos fiscals que porten el 'cas 3%', per substituir-los pels dos fiscals anticorrupció de Barcelona Fernando Maldonado i Teresa Duerto. De fons, la denúncia que un empresari imputat a la trama ‘Emperador’, sobre els negocis del xinès Gao Ping, va presentar contra ells per suposades coaccions perquè revelés informació sobre l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol. Moix va avalar que es tramités la denúncia i els fiscals van demanar empara al Consell Fiscal.

En el cas ‘Lezo’, els fiscals Carmen Garcia Cerdá i Carlos Yáñez es van queixar de suposades decisions de Moix que entorpien la investigació. Les queixes se centren en la seva resistència a ordenar la pròrroga de les escoltes telefòniques a l’expresident madrileny –tot i que finalment les va acabar permetent- i l’ordre per escrit –avalada pel fiscal general de l’Estat- per impedir els registres també contra la trama 'Lezo'.

En aquella ocasió els fiscals van invocar l’article 27 de l’Estatut del Ministeri Fiscal i van obligar el fiscal anticorrupció a convocar d’urgència una junta de fiscals on –contra el criteri dels seus superiors- van aprovar els registres. També va generar polèmica el suposat intent de Moix d’apartar Yáñez del cas i fer-lo tornar a Granada, on té plaça.

La polèmica sobre el paper de Moix en aquest cas continua perquè en una de les converses telefòniques interceptades a González, l’expresident de la Comunitat de Madrid celebra amb un mes d’antelació el seu nomenament com a fiscal anticorrupció. En concret, va ser en una conversa entre l’expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, i l'expresident de la Comunitat de Madrid. Zaplana li deia a González que Moix controlaria l’activitat de la fiscalia.

Moix ho nega tot

El fiscal anticorrupció s’ha defensat aquest dijous en una entrevista a Onda Cero on ha negat la seva proximitat al PP i ha assegurat que mai ha intentat protegir cap dels investigats. Moix també ha apuntat que només havia coincidit amb Ignacio González en actes institucionals on participava l’expresdent de la Comunitat de Madrid.

Respecte al relleu dels fiscals del 3%, Moix ha assegurat que l’empara que José Grinda i Fernando Bermejo han demanat al Consell Fiscal no és contra ell, sinó contra les denúncies que va presentar contra ells l’empresari Rafael Pallardó, tot i que ha admès que el va “ratificar” la decisió d’investigar la denúncia. Aquest empresari assegura que els dos fiscals el van pressionar perquè declarés contra Jordi Pujol i Soley. Segons Moix, “qualsevol fiscal està obligat a investigar les denúncies que es reben, també si són contra fiscals o jutges”.

Segons Moix, va demanar als dos fiscals que s’apartessin del cas atenent a criteris de distribució territorial, i no per la seva actuació. “Si tinc fiscals territorials em sembla lògic traslladar-ho”, ha apuntat. En tot cas, ha criticat que els fiscals hagin demanat empara al Consell Fiscal, perquè segons ell “no és la solució” i només contribueix a “mediatitzar” la qüestió.

El Consell Fiscal està presidit pel Fiscal General de l’Estat, Manuel Maza, i format per 12 membres. D’aquests, sis s’adscriuen al sector conservador de l’Associació de Fiscals. Tres més representen diverses institucions judicials i se sumen al sector conservador, i tres són de tendència progressista.